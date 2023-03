Levi’s® presenta La Mejor Historia Que Se Ha Usado con motivo del 150 aniversario del icónico Jean 501®

Para conmemorar las innumerables historias, desde lo mundano hasta lo trascendental, de los fanáticos en sus jeans 501®, Levi ‘s® está lanzando la campaña La Mejor Historia Que Se Ha Usado, una celebración a lo largo de todo el año. Como parte del lanzamiento de la campaña, Levi’s® está lanzando dos cortometrajes, dirigidos por Martin de Thurah y Melina Matsoukas, titulados La Mejor Historia Que Se Ha Usado, que exploran historias originales de todo el mundo que celebran los 150 años de los jeans 501®. Con estas historias, así como otras inspiradas en hechos reales, La Mejor Historia Que Se Ha Usado celebra el increíble pasado de los jeans 501® y su papel en innumerables momentos históricos, culturales y personales para inspirar a una nueva generación a escribir el próximo capítulo.

La Mejor Historia Que Se Ha Usado presenta los jeans 501® como una historia en constante expansión, escrita y reescrita por todos los que se abrochan el quinto botón. Más que un par de jeans, no son solo la historia de una persona, sino la historia de todos. Esta narrativa en constante expansión presenta una colección de personajes, eventos, ambiciones y recuerdos, desde héroes cotidianos hasta increíbles íconos.

“Pocos productos, y mucho menos prendas de vestir, han estado tan constantemente presentes en tantas experiencias humanas, durante tanto tiempo como el 501®. Provenientes de los comienzos más humildes como los pantalones de trabajo, los jeans Levi ‘s® 501® se han convertido en un lienzo blanco para la autoexpresión y un símbolo atemporal para romper las reglas que trascienden los límites de la cultura y la clase. Este es un momento increíble y un hito para la marca Levi’s® y a través de la campaña La Mejor Historia Que Se Haya Usado nuestro objetivo es celebrar el legado del 501® , su importancia sin igual y relevancia global, e inspirar a la próxima generación a crear los próximos capítulos”. — Chris Jackman, vicepresidente de Brand Marketing de Levi’s®

La primera película basada en la historia, Precious Cargo, comparte la historia de cómo los jeans 501® llegaron a Kingston, Jamaica, en la década de 1970 y cómo Jamaica los transformó y los hizo únicos. Dirigida por Melina Matsoukas y filmada por el director de fotografía nominado al premio de la academia Bradford Young, la película es una exploración de celebración de una isla cuyo estilo, ritmo y alma distintivos han repercutido en todo el mundo.

“Los primeros anuncios de Levi ‘s® fueron algunas de las piezas que realmente me inspiraron a dedicarme al cine comercial. Es un honor ser ahora parte de su legado cinematográfico. Siempre me atraen las marcas y los creativos que se inclinan por la narración auténtica y, con esta pieza, pudimos rendir homenaje a una pequeña pero poderosa parte de la historia. Droga5 han sido socios increíbles que están dispuestos a impulsar la idea de la comercialidad y me encanta ese coraje. Estamos cortados con la misma tijera en ese sentido.” – Melina Matsoukas

La segunda película, Legends Never Die, cuenta la historia real de un devoto usuario de Levi ‘s® que solicitó ser enterrado con sus jeans 501®, un último deseo que muchas personas han transmitido a la marca a lo largo de los años. Este fan en específico les pidió a todos los asistentes del funeral que también usaran sus jeans 501®. Igualmente dirigida por Martin de Thurah, la película es una hermosa reflexión sobre el tipo de amor colectivo que inspiraría a un grupo de personas a presentarse en mezclilla para un querido familiar y amigo. Es una celebración de la humanidad y la conexión inextricable entre un hombre que realmente vivía con sus jeans Levi ‘s® 501®.

“He hecho algunos de mis mejores trabajos a lo largo de los años con Droga5, y estaba intrigado por el desafío de crear pequeñas historias en formato mini juntos. Levi ‘s® es una marca icónica y poder celebrar el 150 aniversario junto a mis personas favoritas fue una oportunidad maravillosa”. – Martin de Thurah

El lanzamiento de La Mejor Historia Que Se Haya Usado da inicio a la celebración del 150 aniversario de 501® Jeans. Se compartirán más historias a lo largo de 2023 junto con celebraciones históricas en todo el mundo.

“Durante 150 años, hemos sido testigos del desarrollo de la mayor historia. La historia de las hazañas cotidianas de los usuarios del 501®. Al desenterrar estas historias íntimas, inesperadas e increíbles de los archivos, nos da una gran alegría poder sacar a la luz estas historias reales para celebrar un hito icónico y un producto icónico. Son raros los que han llegado tan lejos sin perder el ritmo, pero esa es la magia de los jeans 501®. Y 150 años después, La Mejor Historia Que Se Haya Usado todavía se está escribiendo”. - Tom McQueen, director creativo del grupo, Droga5.

Mira los cortos aquí:

Legends Never Die

Precious Cargo