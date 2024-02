Ford Costa Rica recibe prestigioso premio internacional por su liderazgo y compromiso con la sostenibilidad

Grupo Purdy LAS VEGAS - 1 de febrero de 2024 - Henry Ford III, miembro del Consejo de Administración de Ford Motor Co., reconoció a los homenajeados del Salute To Dealers 2024 en una recepción el 1 de febrero en Las Vegas, Nevada. Salute To Dealers es una iniciativa de Ford Motor Company que reconoce y homenajea a los Directores de Concesionarios que han superado las expectativas en sus comunidades. Dedican tiempo y recursos para ayudar a mejorar la vida de los demás, brindando apoyo a innumerables causas benéficas. Su compasión y amabilidad ofrecen ayuda y esperanza a muchos que realmente la necesitan. En la foto (de izquierda a derecha) aparecen H. Ford, Pat Priestner, Amadeo Quiros, Miguel Zapata, Joe Chastang, Mitch Walters y Randolph Bbarksdale. Foto de: Sam VarnHagen.