CBRE expande operaciones en Costa Rica para consolidarse como socio estratégico e impulsor del sector de Bienes Raíces Comerciales

CBRE, compañía líder en servicios inmobiliarios comerciales y de inversión más grande del mundo, expande operaciones en Costa Rica para ofrecer Servicios de Consultoría y Transacciones (A&T). Con esta nueva oferta, pone a disposición del sector, conocimiento, tecnología y talento con experiencia en Latinoamérica y el mundo. El mercado estará liderado por Lyman Daniels, presidente de CBRE México, Colombia y la operación a cargo de un experimentado equipo de profesionales.

Lyman Daniels, presidente de CBRE México, Colombia, quien liderará también la operación en Costa Rica.

“La economía de Costa Rica ha mostrado ser una de las más fuertes de la región, lo que ha motivado un crecimiento importante en términos de la inversión extranjera directa y por consiguiente ha ubicado el mercado inmobiliario del país en una etapa de expansión”. — Lyman Daniels

El ejecutivo indica que para la atención de este país se ha consolidado un equipo completo de expertos en brokerage, en los diferentes sectores, entre los que se incluye a: Bernal Rodríguez, Senior Vicepresident de A&T Services-Industrial & Logistics —quien ha sido reconocido por su desempeño profesional y cuenta con amplia experiencia en el mercado industrial costarricense— a Miguel Rosencwaig, Senior Vicepresident de A&T Services-Offices —quien tiene más de 30 años de experiencia en transacciones y bienes raíces corporativos en Costa Rica—y a Rodrigo Baz, First Vicepresident de A&T —experimentado profesional con más de 25 años de experiencia, especializado en la representación de inquilinos dentro de la industria—.

Bernal Rodríguez, SIOR, Senior Vicepresident de A&T Services-Industrial & Logistics

“En Costa Rica hay un fuerte e importante crecimiento y sofisticación del mercado inmobiliario industrial y logístico, que cuenta con un alto nivel de conocimiento y especialización, ejemplo de esto es la industria de ciencias de la vida que realizará inversiones por más de 2 billones de dólares durante los próximos 5 años, así como la industria de los Semi Conductores donde se pronostica que Costa Rica será un jugador clave”. — Bernal Rodríguez, SIOR, Senior Vicepresident de A&T Services-Industrial & Logistics.

Los expertos de CBRE están comprometidos en brindar la más alta calidad de servicios inmobiliarios a desarrolladores, inversionistas e inquilinos, ofreciendo ahora también el servicio de Transacciones y Consultoría (A&T) para oficinas, industrial y logística, retail, hoteles, desarrollo de tierra, mercado de capitales e inversión, que se suman a los servicios ya existentes: Análisis de Mano de Obra, Servicios de Valuación y Consultoría, Gestión de Proyectos (PJM), Gestión de Instalaciones (FM), entre otros.

“En CBRE nos entusiasma la expansión de nuestras operaciones en Costa Rica. Es una emocionante oportunidad que nos permite convertirnos en socios estratégicos de clientes y profesionales del sector, y poner a disposición de este mercado nuestra visión y estrategias inmobiliarias que generan resultados comerciales a nuestros clientes”, menciona Daniels.

Miguel Rosencwaig, Senior Vicepresident de A&T Services-Office.

“Es una excelente oportunidad para impulsar el crecimiento del mercado inmobiliario comercial e industrial costarricense, facilitando a que nuevas compañías se establezcan, así como ayudar al desarrollo de las ya existentes y de esta manera colaborar con el crecimiento económico de este bello país”. — Miguel Rosencwaig, Senior Vicepresident de A&T Services-Office.

Rodrigo Baz, First Vicepresident de A&T, destaca que Costa Rica ofrece un destino altamente competitivo para empresas que buscan descentralizar sus operaciones de servicio a clientes o áreas de soporte.

Rodrigo Baz, First Vicepresident de A&T.

“El talento humano, la estabilidad económica, social y política, su posición geográfica y accesibilidad, sumado a una política agresiva de atracción de inversión extranjera con incentivos fiscales únicos en Latinoamérica lo colocan como un destino para nearshoring imposible de ignorar”. — Rodrigo Baz, First Vicepresident de A&T.

La misión de CBRE, indica Daniels, será ofrecer soluciones personalizadas y a la medida, respaldada por todo un equipo que colabora más allá de las fronteras y que cuenta con una vasta experiencia en todas las áreas de los bienes raíces inmobiliarios comerciales. “Su conocimiento y especialización serán claves en el asesoramiento para desarrollar el potencial de los clientes, profesionales y socios, construyendo las soluciones inmobiliarias de hoy y del futuro”, concluye.

