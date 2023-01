REGRESO LA TEMPORADA DE PIQUES AL CIRCUITO GO RIGO GO

La temporada 2023 de Noches de Piques regresó al Parque Viva en La Guácima de Alajuela y cada lunes del año, mientras el clima lo permita, el circuito Go Rigo Go estará habilitado para que los fiebres de la velocidad puedan asistir a probar sus máquinas en un ambiente completamente controlado, seguro y responsable.

La actividad se realiza todos los lunes a partir de las 7 de la noche y hasta 11 y la entrada es abierta para el público en general, ya sea para participar de los piques o bien para verlos como espectadores.

Noches de Piques

Noches de Piques es un evento amateur de 1/4 de Milla, donde cualquier persona con un auto stock de uso diario hasta un auto de alta preparación para competir puede llegar a hacer uso de la recta. Eso si desde Hot Lap S. A, la empresa productora, explican que los competidores deben contar con su licencia al día y que sus vehículos deben cumplir con la revisión que se realiza en el sitio, donde se comprueba que el sonido emitido por el escape no supere los 98 decibeles.

Uno de los objetivos de esta actividad es acercar al Circuito Go Rigo Go de Parque Viva a los amantes de la velocidad para que no expongan sus vidas y las de los demás en las calles con piques clandestinos, y realicen esta actividad en la seguridad de la recta del circuito Go Rigo Go donde se cuenta con todo un protocolo establecido de seguridad.

“Nos sentimos sumamente complacidos de iniciar esta nueva temporada 2023, habilitando este espacio para todos los fiebres de los motores, tanto participantes como todos los asistentes que vienen a disfrutar de los piques y el ambiente en el que desarrollan, y puedan vivirlo de manera segura y controlada, y de alguna manera ayudando a alejar esta práctica de las calles públicas” dijo Diego Chavarría de Hot Lap S.A.

El valor de la entrada es de 3500 colones por persona y se pueden comprar por medio de www.passline.com. Con ese pago, puede venir a ver el evento y si lo desea, participar.

“Cada noche de lunes recibimos vehículos de todo tipo, llegan “pick ups”, SUV’s, autos eléctricos, autos modificados y motos de calle. También le comentamos a la gente que los piques se realizan durante todo el año siempre y cuando no llueva, ya que bajo esta condición no podemos garantizar las condiciones de seguridad para desarrollar el evento” agregó Chavarria.

Noche de Piques

Durante la temporada 2022 se contó con una asistencia promedio de 1200 personas con participación de unos 200 autos por fecha, con un número como este bien se pueden realizar 450 piques por noche.

Síntesis

Noches de Piques

Cuando: Cada lunes del año (no se realiza el evento si llueve)

Lugar: Circuito Go Rigo Go, Parque Viva

Horario: 7 pm

Entrada: 3500 colones por persona (niños mayores de 8 años pagan entrada)

Entradas se venden en www.passline.com

Productora Hot Lap S.A promueve los piques en un ambiente seguro y fuera de las carreteras Los piques se realizan todos los lunes, siempre que el clima lo permita.