‘Gracias, los amo’, la respuesta escrita por Bryan Ruiz en una manta rojinegra que le movió el piso

La manta dedicada a Bryan Ruiz llamaba la atención en el Colleya Fonseca. (Cortesía Josué Madrigal)

Durante el partido en el que Alajuelense derrotó a Guadalupe con goles de Johan Venegas y Carlos Mora hubo una manta que llamaba la atención en el Colleya Fonseca, que se viralizó en redes sociales y que se distribuyó como pan caliente en diversos grupos rojinegros de WhatsApp.

Estaba diseñada en una bandera de la Liga, con la leyenda: ‘Nunca te retires ídolo Bryan Ruiz’.

La llevaba Josué Madrigal, un socio de Alajuelense que asegura que vivió uno de los días más felices de su vida, porque ni siquiera se imaginaba la reacción que tendría el ‘10′ cuando la vio. De hecho, pensaba que Ruiz no estaba en la convocatoria.

Con mucha emoción, este vecino de San Rafael Abajo de Desamparados contó que la historia de esta manta empezó con una idea suya, porque su jugador favorito siempre ha sido el ‘10′ de la Liga.

“Tengo un hijo de 4 años que se llama Eidan Josué Madrigal, los dos somos socios de la institución y los dos tenemos la camisa con el nombre de Bryan y el #10. Es mi ídolo y quise hacerle una manta por el amor, cariño y respeto que le tengo al capitán. Es vacilón, ya que mi hijo donde ve a Bryan se vuelve loco y asegura que lo ama. Dice: ‘Te amooo Bryan Ruiz’. Lo dice siempre donde lo ve, ya sea en televisión, o en el estadio”, relató.

Cuando el mediocampista retornó al equipo donde todo comenzó, había muchas medidas para mitigar los contagios por la covid-19 y el fútbol se jugaba a puerta cerrada.

“Bryan llegó a la Liga en pandemia, no lo podíamos ver desde la grada. El primer partido con afición y Bryan en cancha fue contra Jicaral. Recorrí 300 kilómetros ida y vuelta solamente para ir a verlo después de su regreso y fue bastante emocionante verlo desde cerca”, recordó.

Después de eso, explicó que la manta la hizo por lo que representa él a nivel de Costa Rica y el extranjero y porque prefirió jugar en el equipo de sus amores que irse a otro club.

Madrigal reveló que esa manta tan representativa para él y para el mismo Ruiz se hizo rápido, porque en cuestión de dos días ya se la tenían lista y que tuvo mucha suerte.

“Veníamos en bus cuando vimos que el bus de la Liga iba llegando, me bajé rápido y corrí hasta donde se estaban bajando los integrantes del equipo. Empecé a preguntar si ya habían salido los jugadores y me dijeron que no. Después se bajó un utilero y le pregunté si venía Bryan, pues había escuchado que no iba estar y me dijo que sí”.

Con solo ver la manta, Bryan Ruiz se acercó a Josué Madrigal antes de ingresar al Colleya Fonseca y se tomó su tiempo para anotarle un mensaje. (Cortesía Josué Madrigal)

De inmediato sacó la manta y esperó a que el capitán de la Liga cruzara la puerta del autobús para ingresar al estadio.

“Lo primero que hizo fue saludar a la afición, pero donde vio la manta no esperó ni que yo le dijera que viniera, se vino y yo aproveché para que me la firmara. Él siempre quiso firmarla, aún con la seguridad encima, incómodo por el bolso y con sus compañeros ya adentro”.

Pero es que Madrigal aún no sale de su asombro por la respuesta natural e instantánea de Ruiz, quien no se limitó a estamparle un autógrafo en la manta, sino que ahí plasmó un mensaje de su puño y letra que dejó sin palabras a Madrigal.

Bryan Ruiz dejó algo más que un autógrafo en la manta que le dedicaron. (Cortesía Josué Madrigal)

“Para mí significa demasiado, todavía no lo creo, empecé a compartilo en mis redes sociales, a enviarlo a grupos, ya que me sorprendió lo que me puso, me escribió: ‘¡Gracias! Los amo. Bryan Ruiz #10′”, mencionó.

Y agregó: “Yo la verdad todavía no lo creo, no solo fue una firma y ya, tuvo el tiempo y la delicadeza para poner algo, fueron unas palabras de la persona que uno ve como ídolo. Me puso ‘los amo’, el capitán de mi equipo. Escribo y hasta me dan ganas de llorar, se lo juro”.

Este año va muy rápido y Ruiz desde hace tiempo tomó su decisión de ser jugador profesional hasta finales de 2022, pero por más que el propio Bryan lo viene diciendo desde hace algún tiempo, Josué Madrigal como aficionado no quiere pensar en que el retiro de su ídolo está cerca.

“La verdad no estoy listo, todavía no estoy preparado para ese momento, muchos no dimensionan lo que significa Bryan Ruiz, la verdad es que no quiero que llegue diciembre”, señaló.

Pero a la vez es consciente de que el tiempo pasa rápido y por eso asegura que ahorita su misión es ir tanto de local como de visita para apoyar a la Liga y para apoyarlo a él.

Eidan Josué Madrigal no solo heredó el liguismo de su papá, sino que también comparten ídolo: Bryan Ruiz. (Cortesía Josué Madrigal)

“Bryan se merece todo el respaldo de la afición, todo el cariño y amor de los aficionados del fútbol que reconocen y saben lo que Bryan Ruiz le ha dado a Costa Rica. Ahorita lo que queda es pedirle a Dios que Costa Rica pase al Mundial, un ídolo como él merece retirarse con broche de oro”.

En uno de los partidos que vienen, Madrigal quiere tenerlo frente a frente de nuevo, para que con más calma él y su hijo se puedan tomar una fotografía con su ídolo para hacerla en un cuadro.

“Quiero tener ese lindo recuerdo de mi capitán. Cabe destacar que Leonel Moreira me regaló la cinta de capitán. O sea, fue un día demasiado especial para mí, Bryan me firma la manta y obtengo la cinta de capitán usada por Bryan Ruiz, por Giancarlo González y por Leonel Moreira”.

Esa cinta de capitán ahora es un tesoro para Josué Madrigal. (Cortesía Josué Madrigal)

Pasan las horas y ese mensaje que le escribió el futbolista aún tiene emocionado a este socio liguista, sin caer en cuenta que la mezcla de sentimientos fue recíproca, porque con esa manta, el aficionado también logró moverle el piso a Bryan Ruiz.

