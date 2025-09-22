Política

Andrea Álvarez sobre inmunidad de Chaves: ‘Es irresponsable que alguien de la influencia que tiene el señor presidente maneje los discursos así’

Álvarez presidió la comisión especial que recomendó levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves; en entrevista con ‘Revista Dominical’, explicó que el presidente y su abogado no presentaron pruebas del supuesto ‘montaje político’ en su contra

Por Roger Bolaños Vargas

La diputada Andrea Álvarez Marín, del Partido Liberación Nacional, presidió la comisión especial que analizó la histórica solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves. Su labor frente a ese foro recibió elogios y críticas a partes iguales; finalmente, la congresista verdiblanca firmó el informe que recomendó levantar el fuero al mandatario. El futuro de Chaves se decidirá este lunes 22 de setiembre.








