El País

Laura Fernández promete reforma profunda del Estado sin irrespetar la división de poderes

En su primer discurso en el poder, la presidenta Laura Fernández reafirmó consignas de su predecesor, reiteró promesas de hace cuatro años y dejó temas trascendentales por fuera. Aquí lo ponemos bajo la lupa

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Por Juan Pablo Sanabria y Roger Bolaños Vargas
traspaso de poderes
Luego de recibir la banda presidencial, Laura Fernández abrazó al exmandatario Rodrigo Chaves durante la sesión solemne de traspaso de poderes realizada ayer en el Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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Laura FernándezDiscurso de Laura FernándezPresidenteDiscurso
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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