Revista Dominical

Diputada electa del PLN: ‘Creí que, cuando el presidente se embarrialó las botas en Crucitas, iba a hacer algo’

La sancarleña Diana Murillo trae la lucha ambientalista en la sangre, por eso, habló con ‘Revista Dominical’ sobre el futuro de Crucitas y sus próximos cuatro años en la Asamblea Legislativa.

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Por Roger Bolaños Vargas

La administradora pública Diana Murillo Murillo trae la lucha ambientalista en la sangre. Su padre, Carlos Murillo, fue un destacado líder en la defensa del Parque Nacional Juan Castro Blanco y las fuentes de agua que abastecen a la zona norte. Ella, por su parte, se opuso hace década y media a la minería a cielo abierto de Industrias Infinito en Crucitas. Ahora, llevará esa insignia en la Asamblea Legislativa.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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