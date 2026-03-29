Diputada electa del PLN: ‘Creí que, cuando el presidente se embarrialó las botas en Crucitas, iba a hacer algo’

La administradora pública Diana Murillo Murillo trae la lucha ambientalista en la sangre. Su padre, Carlos Murillo, fue un destacado líder en la defensa del Parque Nacional Juan Castro Blanco y las fuentes de agua que abastecen a la zona norte. Ella, por su parte, se opuso hace década y media a la minería a cielo abierto de Industrias Infinito en Crucitas. Ahora, llevará esa insignia en la Asamblea Legislativa.

Murillo encabezó la papeleta del Partido Liberación Nacional (PLN) en la provincia de Alajuela y resultó electa con holgura. Ella asegura que representa a las nuevas generaciones verdiblancas, y que de no ser por la renovación abanderada por excandidato Álvaro Ramos, nunca hubiera llegado a su curul.

En entrevista con Revista Dominical, la diputada electa y vicealcaldesa de San Carlos habló sobre las principales problemáticas de la zona norte, la infiltración del dinero procedente del narcotráfico, la lucha histórica de su familia por la protección del ambiente y el proyecto del gobierno para explotar oro en Crucitas. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

La administradora pública Diana Murillo fue gerente de Inder y desde 2024 es vicealcaldesa de San Carlos. (JOHN DURAN/John Durán)

— Pronto asumirá como diputada en representación de la provincia de Alajuela y el cantón de San Carlos. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes del cantón?

— Al ser el cantón más grande de este país, hay mucha diversidad. Tenemos 13 distritos. Si se revisa el índice de desarrollo cantonal tenemos números positivos, pero si analizamos los índice de desarrollo distrital, el panorama cambia. Tenemos distritos muy pobres, con muchas necesidades, fronterizos, donde las vías de comunicación son pésimas.

“El gobierno central ha mirado para otro lado, no solo esta administración, también las anteriores. No se han detenido a invertir en las rutas y eso afecta muchísimo al sector agro al que le resulta costoso sacar sus productos, no es rentable. Hay que enfocarse en mejorar la infraestructura.

“La infraestructura educativa también está muy deteriorada, ¡escuelas que se están cayendo! Las juntas de educación tienen que hacer rifas o vender comida para comprar una lámina de zinc. Llegaban a la municipalidad a pedirnos un saco de cemento o tuberías. ¿Dónde está la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) con los millones y millones de presupuesto que no se ejecutan? Hay demasiada traba que me gustaría incidir para que el dinero llegue a las comunidades.

“También está el tema de internet, la conectividad en San Carlos no es la misma que en la Gran Área Metropolitana (GAM). Por eso cuando se habla de que tenemos igualdad de oportunidades eso no es cierto, porque no tenemos las mismas oportunidades que en la GAM, no tenemos la misma educación de inglés, no tenemos el mismo acceso a internet”.

— ¿Cómo se diferencian las necesidades de los sancarleños de zonas fronterizas, con los sancarleños de las zonas más desarrolladas, como Ciudad Quesada?

— Acá en la Ciudad Quesada hay mejores vías de comunicación, mejor transporte público, pero si nos vamos un poquito a la periferia las líneas de buses se están devolviendo, más de 100 líneas han sido devueltas a nivel nacional y nuestro cantón no es la excepción.

“Para el transportista no es conveniente ofrecer el servicio en caminos que están desechos. Además, la demanda bajó por las plataformas, especialmente en las zonas más urbano-rural, donde los estudiantes prefieren pagar entre cuatro el viaje en una plataforma.

“A esto le sumamos el acceso al agua potable, que es otra fantasía que se tiene en este país: que todo el mundo tiene acceso al agua potable. Eso no es cierto. Acá llueve muchísimo pero muchas ASADAS (Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales) son pequeñas y no cuentan con los recursos para hacer la captación y la inversión en infraestructura.

“Nos hemos topado comunidades que nos dicen que no se puede iniciar un proyecto de vivienda porque no hay disponibilidad de agua. ¿Así cómo vamos a hacer la labor de atracción de inversión empresarial? Ese va a ser uno de los temas claves que quiero trabajar para dotar de recursos a las ASADAS o hacer alianzas. Agua hay en cantidad, el problema es la captación y la infraestructura".

“El gobierno central ha mirado para otro lado, no solo esta administración, sino también las anteriores. No se han detenido a invertir en las rutas y eso afecta muchísimo al sector agro” — Diana Murillo, diputada electa

Aunque el alcalde de San Carlos está a favor del proyecto para la explotación de oro en Crucitas propuesto por el gobierno, la vicealcaldesa de ese municipio, Diana Murillo, tiene opinión propia, y es muy diferente. (JOHN DURAN/John Durán)

— El tema de la inseguridad ha afectado a casi todo el país, ¿San Carlos también ha sido víctima de esta problemática?

— Lamentablemente San Carlos no es la excepción. La inseguridad afecta a todo el país y nuestro cantón, al tener una parte fronteriza, recibe mucha migración. Tenemos el problema complejo de la minería ilegal en Crucitas que atrae mucha migración irregular, y algunas de esas personas son peligrosas, según nos han reportado.

“Son personas que viene a nuestro país en condición irregular y nos provocan muchísimos problemas sociales. Ahí hay contrabando de armas, de drogas, de sustancias peligrosas como cianuro y mercurio... Eso nos incide en la inseguridad.

“Otro fenómeno que ha aumentado en nuestro cantón y la zona norte es el narcotráfico. Todos vemos cómo algunas familias han crecido rápidamente en términos económicos, y eso enciende algunas alarmas. Yo esperaría que sea porque sus negocios son exitosos, eso esperamos todos, pero sí hay que ponerle muchísima atención.

“Muchos de los asesinatos que se dan acá, en las noticias sale que son por ajuste de cuentas o por algo relacionado con drogas. Eso me preocupa muchísimo, porque en las zonas rurales siempre hemos gozado de muchas seguridad.

“Se están haciendo esfuerzos, la Policía Municipal y la Fuerza Pública están colaborando mucho, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos mucha ayuda del Ministerio de Seguridad Pública y de inteligencia, para poder detectar estas mafias que se han venido a instalar”.

“Todos vemos cómo algunas familias han crecido rápidamente en términos económicos, y eso enciende algunas alarmas” — Diana Murillo, diputada electa

La Municipalidad de San Carlos ha implementado un exitoso centro de monitoreo, sin embargo, las problemáticas no se limitan a robos y hurtos: dineros del narcotráfico se han infiltrado en la sociedad sancarleña. (Municipalidad de San Carlos/Municipalidad de San Carlos)

— El tema ambiental es personal para usted y su familia. Su padre, Carlos Murillo, fue un líder ambientalista histórico por la protección del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. Ahora, la discusión ambiental es otra, es Crucitas. ¿Cuál es su posición?

— A mí nadie me tiene que contar qué pasa en Crucitas porque he estado ahí desde hace 25 años. Estuve presente y opuesta al proyecto de Industrias Infinito, que proponía una explotación minera a cielo abierto.

“Yo no me opongo por oponerme, para nada, yo quiero el desarrollo de las zonas, y el contexto que hoy tenemos es muy diferente que hace 25 años. En ese momento había una empresa que se estaba instalando y que ofrecía el cielo y la tierra, muchos beneficios para la población.

“¿Qué ocurre? La técnica a cielo abierto es una de las más dañinas para el ambiente, de mayor impacto. Cualquier actividad que realice el ser humano tiene un impacto negativo, pero tenemos que buscar el menor impacto posible.

“No es que yo me oponga a que saquen el oro, ojalá se pudiera sacar el oro sin generar un impacto o lo que hoy está ocurriendo, que fue precisamente lo que quisimos evitar, aunque esto es a una escala mucho menor comparado a lo que quería hacer Infinito. Esto es superficial y aún así hay un daño enorme.

“25 años después tenemos otra situación: el gobierno central abandonó la zona, el gobierno local abandonó la zona, las instituciones se fueron cuando era el momento en que más necesitaban las comunidades su presencia. ¡Se quedaron solos!

“¿Por qué se fueron? Hoy es muy fácil echarle la culpa a los ambientalistas de aquella época, echarles la culpa del desastre ambiental en Crucitas”.

“La técnica a cielo abierto es una de las más dañinas para el ambiente, de mayor impacto” — Diana Murillo, diputada electa

La diputada electa Diana Murillo considera injusto que las autoridades "hayan abandonado" Crucitas y ahora culpen a los ambientalistas por el desastre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

— En agosto del 2023 La Nación expuso que la policía abandonó Crucitas por orden presidencial. Así lo expuso un correo electrónico enviado por la Policía de Fronteras a los encargados de la finca Vivoyet.

— Sí claro, y yo estoy de acuerdo en que tenemos un problema grave, tenemos, porque yo soy de San Carlos. Tenemos inseguridad, contrabando de armas, drogas, gente armada. ¡Esa zona está tomada! Y eso atenta contra la soberanía del país, porque es una zona delicada, fronteriza, donde tenemos gente armada y hay una mafia metida.

“Además, según reportajes, lamentablemente hay empleados públicos involucrados en esto y les conviene que este desorden continúe porque se están haciendo millonarios, se están enriqueciendo. Les conviene que la situación se mantenga.

“Tanto es así que han pasado dos administraciones del PAC y la administración actual de don Rodrigo Chaves, y ese problema no se ha solucionado. Siempre se inventan algún pretexto o alguna situación para no ingresar en la zona.

“Yo sinceramente creí que cuando este presidente se embarrialó las botas en Crucitas, creí que iba a hacer algo, iba a intervenir la zona, porque eso le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, eso es un problema nacional".

“El gobierno central abandonó la zona, el gobierno local abandonó la zona, las instituciones se fueron... Hoy es muy fácil echarle la culpa a los ambientalistas de aquella época” — Diana Murillo, diputada electa

El presidente Rodrigo Chaves visitó Crucitas en julio del 2022, sin embargo, desde entonces la situación no ha mejorado en esta zona del país.

— El Poder Ejecutivo dice que la solución es el proyecto de ley que tienen en corriente legislativa para permitir la explotación de oro.

— Ok, entonces yo les pregunto, si la solución es un proyecto que presentaron a finales de 2024, ¿qué pasó en los primeros dos años de la administración Chaves? ¿Por qué no presentaron el proyecto desde el día uno?

“Vea, si ese proyecto solucionara la situación que hay en Crucitas, yo probablemente lo apoyaría. Pero ese proyecto no soluciona la situación, porque son dos cosas diferentes.

“Con ese proyecto estamos hablando de permitir la explotación minera hacia el abierto. Pero el problema de Crucitas no es solamente el oro, es un problema de inseguridad, de retomar ese territorio; le corresponde al ministro de Seguridad Pública hacer esa intervención fuerte, ¡y no lo ha hecho! Está esperando y pateando la bola diciendo que eso depende de un proyecto de ley, ¡eso no es cierto! A mí me molesta cuando las cosas no se dicen como son“.

“Siempre se inventan algún pretexto o alguna situación para no ingresar en la zona. Cuando el presidente se embarrialó las botas en Crucitas, yo creí que iba a hacer algo” — Diana Murillo, diputada electa

Al igual que lo hizo hace más de 15 años, la diputada electa sancarleña Diana Murillo se opondrá a cualquier iniciativa que proponga la explotación de minería a cielo abierto en Crucitas. (JOHN DURAN/John Durán)

— ¿Sobre el proyecto usted qué opina?

— Vamos a asumir que el proyecto no obtiene ningún ningún obstáculo de la Asamblea Legislativa y es aprobado, vamos a asumir ese caso, porque acá van a venir hasta acciones de inconstitucionalidad que van a atrasar muchísimo, eso lo sabemos.

“Asumamos que nada de eso sucede y se aprueba el proyecto mañana. El Estado costarricense tiene que iniciar un procedimiento detallado para hacer una licitación, un concurso abierto. Mientras se prepara, se licita, se adjudica a una empresa X, esa empresa tiene que presentar los estudios de impacto ambiental, que solo Industrias Infinito tardó más de cinco años.

“Con esto lo que quiero decir es que va a pasar toda la administración de Laura Fernández y Costa Rica no ha recibido un cinco de eso. Entonces es mentira, no vamos a recibir ningún recurso en los años próximos, no es una solución inmediata. Este proyecto no resuelve.

“Yo estoy analizando todas las propuestas que se han presentado para ver las posibilidades. También a lo interno de la nueva fracción discutimos la posibilidad de que el Banco Central entre con un proyecto para adquirir el oro que se encuentra en el subsuelo, que ya es del Estado, y con ese dinero dotar a las municipalidad y las asociaciones de desarrollo de recursos”.

“Le corresponde al ministro de Seguridad Pública hacer esa intervención fuerte, ¡y no lo ha hecho! Está esperando y pateando la bola " — Diana Murillo, diputada electa

— Más allá de la decisión país de explotar o no el oro, ¿cuál considera usted que es la solución inmediata?

— Tenemos que separar las dos cosas. Una cosa son los proyectos para ver si queremos ser un país minero o si queremos seguir vendiéndonos como país verde. Hay que dar esa discusión.

“Pero el ministro de Seguridad Pública no puede seguirse escudando en que depende de la aprobación de este proyecto para ingresar a Crucitas. Al principio se escudaban en el conflicto legal que teníamos con Industrias Infinito, y ahora es que no aprobamos el proyecto, ¿mañana qué va a ser?

“El ministro tiene una función clara, tiene las herramientas para hacerlo, tiene la tecnología que hay en estos tiempos, con drones incluso, para entrar en la zona y tomar el control del territorio. Eso le toca a él, al Ministerio de Seguridad Pública.

“¡Queremos ver las soluciones ya! Que llegue a la Asamblea Legislativa a pedirnos recursos para esto, para meter más funcionarios, para tener el equipo necesario, la tecnología necesaria para tomar control. ¡A ojo cerrados le apruebo eso! ¡A ojos cerrados! Pero que demuestre que está haciendo ese trabajo, no puede venir con el mismo discurso".