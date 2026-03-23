El País

Sala IV ordena presencia policial permanente y plan de saneamiento por minería ilegal en Crucitas

Se obliga a Seguridad, Minae, Presidencia, Salud y AyA a actuar juntos contra minería ilegal de oro: incumplimiento puede acarrear prisión

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Por Juan Fernando Lara Salas
operativos Crucitas 2026
La minería ilegal en Crucitas, Cutris de San Carlos, contamina ríos y quebradas con mercurio y arsénico. La Sala IV ordenó el 20 de marzo presencia policial permanente y un plan de saneamiento con plazos definidos para cinco instituciones del Estado. Oficiales de Fuerza Pública en operativos recientes allí. (Guillermo Solano MSP/cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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