Editorial

Editorial: ¿Vamos a seguir viendo cómo se roban el oro y devastan el bosque?

Los costarricenses pagamos ¢500 millones al mes por una vigilancia policial que resulta insuficiente frente a un saqueo estructurado y bien financiado. Todo sugiere que llegar a acuerdos de más vigilancia con el régimen Ortega-Murillo para disuadir el paso de barcazas es un acto diplomático pero inefectivo

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Por La Nación
El Ministerio de Seguridad Pública detuvo a 11 personas durante una incursión al cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, como parte de las acciones de vigilancia contra la minería ilegal de oro que se realiza en el sitio de difícil acceso.
El Ministerio de Seguridad Pública detuvo a 11 personas durante una incursión al cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos. A la derecha, los sacos con material para procesar, de 45 kilos cada uno, son apilados para su posterior traslado. (Ministerio de Seguridad Pública /La Nación)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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