Cómo las concesiones de Nicaragua a empresas chinas están generando tensión en Crucitas y Conchudita

El Gobierno nicaragüense concesionó 71 lotes, que abarcan un millón de hectáreas, a 15 empresas mineras chinas entre 2021 y 2026, de acuerdo a una investigación publicada este miércoles 11 de marzo por la ONG Fundación del Río. El espacio representa el 8,5% del territorio de Nicaragua y ya está generando tensiones en el lado costarricense del río San Juan.

Un reportaje publicado por La Nación evidenció una nueva invasión de coligalleros, en su mayoría nicaragüenses, que extraen oro ilegalmente en la zona y están provocando daños ambientales producto del saqueo con químicos altamente tóxicos, tala ilegal y contaminación. La extracción que antes se realizaba en los cerros Fortuna y Botija, en Crucitas, ahora se replicó en el cerro Conchudita, a 70 kilómetros de distancia por carretera, en Cutris de San Carlos.

La devastación en territorio costarricense podría ser una consecuencia de las concesiones otorgadas en Nicaragua a mineras chinas. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, dijo que empresas chinas en el país vecino compran material y logran extraer cantidades aún más altas de oro incluido en los cuarzos.

Campamento de minería ilegal en Conchudita. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La Fundación del Río documentó que el gobierno nicaragüense otorgó cuatro lotes a la empresa china Thomas Metal Sociedad Anónima en la zona limítrofe de Costa Rica, en un sitio conocido como La Guinea. En este lugar se practica minería ilegal en Las Cruces, a menos de 300 metros del límite fronterizo del río San Juan, de acuerdo a un estudio de la organización.

“Es importante señalar que toda la actividad que se realice dentro de una concesión otorgada es responsabilidad directa de la minera china dueña de la concesión”, dijo Amaru Ruiz, biólogo y presidente de Fundación del Río.

Las Cruces es un campamento de minería ilegal de unas 3.000 a 4.000 personas, ubicado a una distancia de tres kilómetros de la margen derecha del río San Juan y dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Ruiz asegura que en Las Cruces es donde se está procesando el material minero que viene de la extracción ilegal de Crucitas y Conchudita. “Este lugar se ha convertido en un nodo del negocio de la minería ilegal, y es donde compran el oro en efectivo sin ningún tipo de regulación”, explicó Ruiz.

La empresa Thomas Metal Sociedad Anónima es la que concentra el mayor número de lotes (17) y la mayor extensión de hectáreas otorgadas (228.273).

La Fundación del Río documentó cómo el gobierno nicaragüense ha realizado diversas modificaciones, derogaciones y adecuaciones al marco jurídico del país, “para favorecer los intereses mineros de empresas chinas”.

Esto ha provocado que las empresas chinas hayan desplazado a otros capitales como los de origen canadiense, colombiano y británico, que han reducido la cantidad de sus lotes otorgados. Actualmente, en Nicaragua operan 15 empresas con capital chino, tres canadienses, uno colombiano y uno británico.

Otro de los datos relevantes de la investigación es que el mercurio que se está utilizando para minería artesanal en Crucitas y Abangares, en Costa Rica, es de origen mexicano y nicaragüense. El precio promedio del mercurio adquirido para estos fines es de ¢60.000 por libra, o unos ¢132.000 por kilo.