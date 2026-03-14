Política

China niega participación de empresas chinas en conflicto minero en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua

La embajadora Wang Xiaoyao calificó como “propaganda mediática” las afirmaciones del gobierno que vinculan a empresas chinas con la extracción ilegal de oro en Crucitas

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Por Lucía Astorga
Embajadora de China
La embajadora de China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, rechazó que empresas de su país estén involucradas en la compra de oro costarricense extraído de forma ilegal. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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