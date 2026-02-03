Interceptan camión que transportaba 18 estañones de cianuro; conductor fue detenido

La Policía Municipal de San Carlos decomisó 18 estañones de cianuro la tarde de este lunes, durante un control de carretera en la ruta 35, en el sector de Platanar de Florencia.

El hecho se registró a la 1:45 p. m , a unos 250 metros al norte de la escuela, luego de que una alerta del centro de monitoreo permitiera ubicar un camión sospechoso.

Las autoridades interceptaron el vehículo Hyundai Porter, en el que se transportaba el material, considerado altamente peligroso.

El conductor, de apellido Aguilar,fue detenido en el sitio.

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para controlar la escena y verificar que no existiera riesgo para la población, mientras que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron presentes para iniciar las pesquisas, determinar el origen y destino del material decomisado.