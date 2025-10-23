Sucesos

Camión en San Carlos transportaba cinco sacos de cianuro; autoridades detienen a los ocupantes

Tres personas fueron trasladas a un centro médico al haber estado expuestas al químico

Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Bomberos con trajes de protección manipulan sacos de cianuro encontrados en un vehículo en San Carlos, Alajuela, durante una intervención en una antigua gasolinera de Pocosol.
Camión en San Carlos transportaba cinco sacos de cianuro. (Foto con fines ilustrativos). Archivo/La Nación (Cortesía Cuerpo de Bomberos /Cortesía Cuerpo de Bomberos)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

