Camión en San Carlos transportaba cinco sacos de cianuro; autoridades detienen a los ocupantes

Las autoridades detuvieron un camión de carga liviana en Cutris de San Carlos y descubrieron que transportaba cinco sacos de cianuro, un químico altamente peligroso.

Por seguridad, se cerró un perímetro de 50 metros alrededor del vehículo mientras se realizaban las labores de contención y limpieza. Una oficial de policía que estuvo expuesta al cianuro fue trasladada a la clínica de Santa Rosa de Pocosol para recibir atención médica.

Los dos ocupantes del camión fueron detenidos y, debido a que también habrían estado en contacto con el químico, fueron trasladados custodiados al hospital San Carlos para su evaluación y monitoreo.

La emergencia fue atendida de inmediato por Bomberos, Cruz Roja y la Fuerza Pública.