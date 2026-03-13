Editorial

Editorial: Las cuatro dimensiones del saqueo de oro en Conchudita que el país no puede ignorar

Allí donde el Estado aparece solo ocasionalmente, las economías ilegales tienden a consolidarse con rapidez. Solo una acción sostenida y multidimensional evitará que Conchudita se convierta en el próximo capítulo de un problema que Costa Rica ya conoce demasiado bien

EscucharEscuchar
Por La Nación
Uso exclusivo de La Nación: periodistas del diario encontraron los túneles de minería clandestina de oro en cerro Conchuditas, donde centenares de mineros nicaragüenses extraen tierra todos los días.
Centenares de mineros nicaragüenses extraen y trasladan sacos con material desde el cerro Conchuditas, en Cutris de San Carlos, hasta las márgenes del río San Juan para el procesamiento de oro. (Alonso Tenorio/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialConchuditaCrucitasextracción de oroorosaqueo de orocoligalleros
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.