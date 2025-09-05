Tragedia minera en Crucitas activó fuerte operativo policial

Detalle de la caravana de unidades de Fuerza Pública y otras autoridades la noche de este jueves a su ingreso al Crucitas como parte de un operativo contra minería ilegal allí. Fotografía:

Un amplio operativo policial se desarrolló la noche de este jueves 4 de setiembre en la zona de Crucitas y en comunidades cercanas como El Roble, en San Carlos de Alajuela.

Las acciones comenzaron alrededor de las 7 p. m. y participaron oficiales de la Policía de Frontera, Policía de Migración, Fuerza Pública y del Grupo de Apoyo Operacional (GAO).

De manera preliminar trascendió que en los allanamientos se decomisaron tómbolas, herramientas y equipo presuntamente vinculado con actividades de minería ilegal.

En la intervención de este jueves también se reportó intención de detener a varias personas, aunque las autoridades no han precisado.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que el operativo busca erradicar cuarterías, negocios sin permisos, ventas ilegales de licor y drogas, entre otras irregularidades.

Estas acciones forman parte de la estrategia para combatir la minería ilegal en la zona norte del país, especialmente en los alrededores de la mina Crucitas, donde desde hace años se denuncian actividades extractivas no autorizadas.

Las autoridades aún no han brindado declaraciones oficiales, pero se espera un reporte más detallado en las próximas horas.

El operativo ocurrió pocas horas después de que la Cruz Roja Costarricense recuperara, tras más de 16 horas de labores, los cuerpos de dos coligalleros que murieron atrapados en un túnel clandestino en el cerro Fortuna, Crucitas.

Cruzrojistas en Crucitas la madrugada de este miércoles junto a uno de los cuerpos extraídos de la mina que colapsó y cobro la vida de dos mineros. Fotografía: (Cruz Roja Costarricense/Cortesía)

En marzo del año pasado, un derrumbe en otro túnel artesanal de esa misma comunidad provocó la muerte del nicaragüense Milton Mercado, de 25 años, e hirió a dos hombres más: su hermano Erbin Mercado Orozco, de 21, y José Orlando Palacio, de 24, ambos también nicaragüenses.

Según el reporte de entonces, los tres intentaban extraer oro cuando la tierra los sepultó.

Otros mineros que estaban en la zona iniciaron las maniobras de rescate, lograron sacar a dos de los atrapados y pidieron auxilio a la Cruz Roja y la Fuerza Pública. Sin embargo, confirmaron que Milton Mercado había fallecido y detuvieron las labores.

En aquel operativo participaron 30 rescatistas, unidades del Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Pública y más de 15 vehículos de emergencia, que trabajaron en condiciones extremas para acceder a un túnel de apenas 80 centímetros de diámetro.