Confirmado desenlace fatal en mina de Crucitas

El Cuerpo de Bomberos confirmó la noche de este martes la muerte de dos personas, tras quedar atrapadas en una mina de Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Los equipos de rescate lograron acceder a la mina tras enfrentar condiciones extremas que complicaron las operaciones. En el interior de la estructura, encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres adultos.

Las labores de búsqueda en Crucitas continuaron hasta altas horas de la noche. (Bomberos de Costa Rica /Bomberos de Costa Rica)

En horas de la tarde, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que los dos hombres eran de apellidos Sequeira y tenían 20 y 24 años, respectivamente.

Los cuerpos de socorro tuvieron que acceder por un estrecho acceso al punto se encontraban los desaparecidos. La situación fue reportada este martes por la mañana, pero los hombres presuntamente ingresaron a la mina este lunes.

Cruz Roja y Bomberos realizaron un operativo conjunto para dar con los fallecidos en la mina de Crucitas. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Según informó el Cuerpo de Bomberos en su página de Facebook, tanto la entrada como el corredor interno tienen un diámetro máximo de 80 centímetros, lo que dificultó severamente la movilidad de los rescatistas y los obligó a avanzar lentamente, con maniobras de alta precisión.

“Cualquier error podría poner en riesgo la vida de los rescatistas”, advirtió la institución.

Por su parte, Ángelo Flores, jefe de Atención Prehospitalaria de la Cruz Roja, informó de que aún se desconoce si las personas quedaron atrapadas en el túnel por un deslizamiento u otra causa que habría provocado el colapso del paso.

Las complejas condiciones del lugar donde ocurrió la tragedia, dificultaron las labores de los cuerpos de rescate. (Cruz Roja/Cruz Roja)

No es la primera tragedia en Crucitas

En marzo del año pasado, el derrumbe de un túnel artesanal en esa misma comunidad provocó la muerte de un minero identificado como Milton Mercado, nicaragüense de 25 años, y le causó heridas a otros dos hombres.

Los heridos, de aquel entonces, fueron identificados como Erbin Mercado Orozco, de 21 años, hermano del fallecido, y José Orlando Palacio, de 24 años, ambos son nicaragüenses.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hombres intentaban extraer oro cuando el túnel cayó y los atrapó.

Otros mineros que estaban en la zona iniciaron el rescate, lograron sacar a dos de los tres hombres enterrados por la tierra y pidieron auxilio a la Cruz Roja y la Fuerza Pública.

Sin embargo, notaron que Milton estaba muerto y no continuaron escarbando.