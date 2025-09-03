Sucesos

Confirmado desenlace fatal en mina de Crucitas

Luego de complicado operativo, cuerpos de socorro hallaron a dos hombres sin vida dentro de túnel

Por Lucía Astorga

El Cuerpo de Bomberos confirmó la noche de este martes la muerte de dos personas, tras quedar atrapadas en una mina de Crucitas, en Cutris de San Carlos.








