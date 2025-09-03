Rescate de cuerpos en mina de Crucitas se complica: pasadizo de apenas 80 centímetros frena avance

Las labores de búsqueda de personas fallecidas en una mina de Crucitas, en Cutris de San Carlos, se desarrollan en condiciones extremas que han impedido confirmar su ubicación.

El principal obstáculo es el estrecho acceso al punto donde se presume que estarían los desaparecidos. La situación fue reportada este martes por la mañana, pero los hombres presuntamente ingresaron a la mina este lunes.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los dos hombres eran de apellidos Sequeira y tenían 20 y 24 años, respectivamente.

Según informó el Cuerpo de Bomberos en su página de Facebook, tanto la entrada como el corredor interno tienen un diámetro máximo de 80 centímetros, lo que dificulta severamente la movilidad de los rescatistas y los obliga a avanzar lentamente, con maniobras de alta precisión.

“Cualquier error podría poner en riesgo la vida de los rescatistas”, advirtió la institución.

Bomberos añadió que, hasta el momento, solo especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate en Cavernas y Montañas han logrado ingresar al área.

Los cuerpos de rescate advirtieron sobre las complejas condiciones del sitio donde ocurrieron los hechos y las dificultades para llegar hasta donde los desaparecidos. (Cruz Roja/Cortesía/Cruz Roja)

La Cruz Roja informó por la tarde del fallecimiento de los dos hombres. No obstante, los socorristas aclararon que no se tiene certeza de la ubicación exacta de los cuerpos, aunque anotaron que podrían encontrarse a unos 30 metros de profundidad.

La Cruz Roja también advirtió que es posible que haya más personas atrapadas en el sitio.

Ángelo Flores, jefe de Atención Prehospitalaria de la Cruz Roja, informó que aún se desconoce si las personas quedaron atrapadas en el túnel por un deslizamiento u otra causa que habría provocado el colapso del paso.

