Sucesos

Rescate de cuerpos en mina de Crucitas se complica: pasadizo de apenas 80 centímetros frena avance

Acciones de los cuerpos de socorro se realizan con cautela ante el peligro que rodea cada movimiento

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

Las labores de búsqueda de personas fallecidas en una mina de Crucitas, en Cutris de San Carlos, se desarrollan en condiciones extremas que han impedido confirmar su ubicación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rescate en CrucitasAccidente en minaBomberosCruz RojaCrucitas
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.