Video: Así fue la operación de 16 horas para recuperar los cuerpos de dos mineros en Crucitas

Tras más de 16 horas de labores ininterrumpidas, la Cruz Roja Costarricense confirmó este miércoles la extracción del segundo cuerpo de los dos mineros que murieron atrapados en un túnel ilegal en el cerro Fortuna, en Crucitas de San Carlos.

El operativo contó con la participación de 30 rescatistas, unidades del Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Pública y más de 15 vehículos de emergencia, que trabajaron en condiciones extremas para acceder al estrecho túnel, de apenas 80 centímetros de diámetro.

“Tras 16 horas ininterrumpidas de trabajo, con la entrega de 30 rescatistas, el apoyo de Bomberos y más de 15 vehículos de emergencia, logramos cumplir la misión en Crucitas”, destacó Brian Guerrero, rescatista de la Cruz Roja.

El primer cuerpo fue extraído a las 2:30 a. m. y el segundo, dos horas después. En videos difundidos por la Cruz Roja se observa la complejidad de la maniobra para ingresar al socavón y sacar los restos.

LEA MÁS: Rescate de cuerpos en mina de Crucitas se complica: pasadizo de apenas 80 centímetros frena avance

Las víctimas serían dos jóvenes nicaragüenses, ambos de apellido Sequeira y de 24 y 20 años.

Sus restos fueron trasladados al campamento base y luego quedaron bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para su remisión a la Morgue Judicial.

Guerrero explicó que, una vez completada la extracción, los equipos iniciaron la movilización del personal y los cuerpos hacia el sector de campamento, para entregarlos a las autoridades competentes.