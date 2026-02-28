Política

Costa Rica y Nicaragua acuerdan operativos coordinados para combatir tráfico ilegal de material robado de Crucitas

Arnoldo André, canciller, y Mario Zamora, ministro de Seguridad, informaron de que realizarán reuniones cada dos meses, la próxima es en abril

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Reunión bilateral con Nicaragua por robo de oro en Crucitas
Autoridades del gobierno de Costa Rica fueron recibidos por sus pares de Nicaragua, para conversar sobre necesidades de patrullaje en el río San Juan contra el robo de oro en Crucitas. (Cortesía Ministerio de Seguridad Pública/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Reunión bilateralRobo de oroCrucitasMinas de CrucitasCosta Rica-Nicaragua
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.