Costa Rica y Nicaragua acuerdan operativos coordinados para combatir tráfico ilegal de material robado de Crucitas

Autoridades del gobierno de Costa Rica fueron recibidos por sus pares de Nicaragua, para conversar sobre necesidades de patrullaje en el río San Juan contra el robo de oro en Crucitas.

Los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua acordaron realizar una mejor coordinación de los operativos en territorio fronterizo, para mejorar el combate del tráfico ilegal del oro que se está extrayendo en Crucitas de Cutris, en San Carlos.

Así lo informaron los ministros de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, y de Seguridad Pública, Mario Zamora, durante una conferencia de prensa este sábado, en el edificio de trámites aduaneros internacionales, en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

La conferencia se realizó después de una reunión bilateral de dos horas entre los ministros y sus pares nicaragüenses, convocada por los vecinos del norte ante una solicitud costarricense, expresada en una nota de la Cancillería tica, sobre un mejor patrullaje en el río San Juan.

El canciller André explicó que, en la reunión, participaron él y Zamora, junto con el viceministro de Unidades Regulares, Erick Lacayo Rojas.

Se trata de la primera reunión conjunta entre cancilleres y ministros de Seguridad de ambas naciones desde el 2019, dijo André.

Específicamente, el canciller indicó que, entre las soluciones acordadas están la mejor coordinación de los operativos policiales, para un mayor intercambio de información oportuna, y la designación de un encargado de comunicación para atender el problema desde ciertos puntos focales en la frontera.

Finalmente, se acordó sostener reuniones cada dos meses, en la frontera, para discutir las coordinaciones sobre seguridad entre ambas naciones. La próxima será en abril.

En cuanto al tránsito de camiones por la frontera, el ministro dijo que se abordará entre las autoridades aduaneras de ambos países en otro momento.

Por el lado nicaragüense, participaron en la reunión Valdrack Jaentschke, ministro de Relaciones Exteriores; el general de brigada Juan José Membreño, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército de Nicaragua; el teniente coronel Ramón de Jesús Quiñónez, jefe de la Oficina de Asuntos Territoriales del Ejército de Nicaragua, y el primer comisionado, general Francisco Díaz Madriz, jefe de las Fuerzas Policiales.

Adicionalmente, estuvieron el comisionado general Victoriano Ruiz Urbina, jefe de las Fuerzas Policiales; el comisionado general Luis Cañas, viceministro del Ministerio del Interior; el comisionado general Juan Emilio Rivas, director general de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior, e Iván Lara, ministro asesor de la Presidencia para Políticas y Relaciones Internacionales.

Zamora aclaró que no se trata de patrullajes conjuntos integrados por operativos policiales de ambos países, sino de operaciones combinadas, pero cada fuerza policial en su territorio, para mejorar las competencias de cada uno de los mandos policiales.

“Todos nuestros requerimientos fueron atendidos, todos y cada uno de ellos, por las autoridades nicaragüenses”, dijo el ministro Zamora.

Noticia en desarrollo