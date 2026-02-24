Costa Rica hizo esta solicitud al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por Crucitas

André indicó que Costa Rica solicitó apoyo a Nicaragua para reforzar la vigilancia en la zona fronteriza.

El ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, envió una nota a la Cancillería nicaragüense en la que solicitó intensificar los operativos de patrullaje en el río San Juan, que separa a ambas naciones.

“Solicitamos respetuosamente y en el mejor sentido de buena vecindad, intensificar el patrullaje del río San Juan, sobre todo en el tramo que va desde Las Mercedes hasta el río San Carlos, para evitar que los terrenos parcialmente procesados o no procesados sean montados en barcazas y trasladados a Nicaragua”, explicó André en entrevista con la periodista Amelia Rueda, en radio Monumental.

La petición fue remitida luego de que el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, pidió a André interceder ante el régimen de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo para combatir a los grupos criminales que trasladan material minero desde Costa Rica hacia territorio nicaragüense.

Señaló que la limitación tica para mantener una vigilancia activa se debe a un aspecto de soberanía, ya que el río pertenece al Estado nicaragüense y la policía fronteriza solo puede actuar en la ribera costarricense.

“Una vez que usted tiene ambos pies en el agua, la autoridad nacional no puede actuar porque estaría violando la soberanía de Nicaragua”, agregó.

En ese contexto, explicó que la solicitud al país vecino busca “que nos ayuden y apoyen en una vigilancia reforzada de esas aguas, para disuadir la presencia de estas barcazas que se están robando el oro del suelo costarricense”.

El canciller indicó que aún no ha recibido respuesta de su homólogo nicaragüense, Valdrack Jaentschke; no obstante, espera una contestación en el transcurso de la semana.

El canciller Arnoldo André Tinoco explicó en el programa de entrevistas Amelia Rueda la solicitud que realizó a Nicaragua para intensificar el patrullaje en el río San Juan. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

Hace un llamado a la Asamblea Legislativa

Solo en 2025, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que las acciones desarrolladas en la zona de Crucitas, en San Carlos, permitieron un total de 622 aprehensiones y el decomiso de aproximadamente 150 toneladas de sedimento.

André Tinoco hizo un llamado a la Asamblea Legislativa a atender el problema. Señaló que en la corriente legislativa se encuentra el proyecto de ley 24.717 que permitiría la minería a cielo abierto en la zona y que es impulsado por el Ejecutivo.

Advirtió que “el Gobierno no va a poder actuar si no tiene autorización legislativa”. Por eso espera que, con esa normativa, se logre adjudicar mediante subasta pública la minería en Crucitas “a una empresa internacional seria”, que pueda controlar, explotar y exportar el oro, “siempre dando su parte proporcional al Estado costarricense”.

Crucitas, en San Carlos, se ha convertido en una zona que ha proliferado la extracción ilegal de oro. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía Ministerio de Seguridad)

Minería en Crucitas se abordará en cumbre con Trump

El canciller también señaló que el tema de la minería ilegal en Crucitas será abordado en la cumbre organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la que fue invitado el mandatario Rodrigo Chaves.

A la actividad, que se realizará el 7 de marzo en Miami, asistirán jefes de Estado o de Gobierno de al menos 13 países latinoamericanos. La presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, también participará.

Según André, en la cumbre se discutirán temas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico en el hemisferio occidental, así como la minería ilegal en el continente. En esa línea, Chaves adelantó que planteará la situación de Costa Rica.

Situación en Crucitas

Crucitas, en San Carlos, se ha convertido en una zona donde ha proliferado la extracción ilegal de oro. A inicios de este mes, el Ministerio de Seguridad ha realizado diversos operativos en los que ha decomisado material y detenido a personas vinculadas con esta actividad.

El 15 de enero, Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) decomisaron en el sector de El Cerro al menos 2.000 sacos de material minero extraído de manera ilegal.

Asimismo, la Unidad de Intervención Policial (UIP) ubicó en una finca cercana varios túneles de extracción, así como estructuras con bases para malacates (wincher), lo que evidenciaba un sitio activo de explotación ilegal.

Posteriormente, en Pocosol de San Carlos, las autoridades localizaron 50 sacos de material minero ya procesado, además de una rastra, carbón sintético, cianuro, mercurio y otros insumos utilizados en el procesamiento de minerales.

La Fuerza Pública también desmanteló un centro clandestino de procesamiento, donde se halló un arma de fuego, municiones, equipo táctico y sustancias altamente peligrosas, como mercurio y cianuro.

La problemática también alcanza a funcionarios públicos. En diciembre de 2025, tres oficiales destacados en la Escuela Nacional de Policía fueron detenidos por el comando policial de Los Chiles, en la frontera norte, como sospechosos de colaborar con coligalleros.

En ese momento trascendió que presuntamente recibieron un pago cercano a los ¢8 millones para permitir la extracción de oro en una zona fronteriza de Crucitas de Cutris.