Opositores nicaragüenses solicitan a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, ejercer presión diplomática contra el régimen Ortega-Murillo

Organizaciones opositoras nicaragüenses pidieron a Laura Fernández mantener la presión diplomática y fortalecer el apoyo humanitario a población nicaragüense en Costa Rica.

Las organizaciones opositoras nicaragüenses que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) solicitaron a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, ejercer presión diplomática contra el régimen de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Solicitamos respetuosamente a la presidenta electa Fernández mantener en su agenda la coordinación, con otros países de las Américas, de acciones diplomáticas decididas orientadas a la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua”, indica el comunicado.

La solicitud también incluye el respeto irrestricto al Estado de derecho y a la institucionalidad, así como el restablecimiento del orden constitucional y democrático en Nicaragua.

Además, abogan por la plena vigencia de los derechos humanos y la defensa de la libertad de prensa y de expresión.

“La crisis democrática en Nicaragua requiere de una respuesta firme y solidaria del continente americano”, agregó el movimiento opositor.

El pronunciamiento ocurre al mismo tiempo que el régimen envió felicitaciones a Fernández y celebró el triunfo y el ambiente pacífico en el que se desarrollaron las elecciones presidenciales en Costa Rica. El mensaje, firmado por ambos líderes del régimen, fue publicado en el medio El 19 Digital.

Expectativa de continuidad en el apoyo humanitario

Las organizaciones opositoras tienen la convicción de que Laura Fernández mantendrá y fortalecerá el apoyo humanitario a la comunidad nicaragüense en el país, particularmente a quienes se encuentran en condición de refugio, asilo o en procesos migratorios, garantizando la protección integral de sus derechos fundamentales.

Finalmente, enviaron un mensaje de felicitación a Fernández por resultar electa como presidenta de Costa Rica, tras un proceso electoral “transparente y participativo”.

La Plataforma indicó que confía en que la próxima administración continuará fortaleciendo la democracia, el Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos.