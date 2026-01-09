Estados Unidos envía mensaje a Ortega y Murillo tras liberación de presos políticos en Venezuela

Un grupo de nicaragüenses durante una marcha en Costa Rica. Foto de archivo.

La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua se refirió este viernes a las más de 60 personas detenidas en las cárceles y desaparecidas por razones políticas bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La mención se hizo por medio de una publicación en la red social X que citó la publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la liberación de los presos políticos en Venezuela.

“Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas, pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos”, refirió la cuenta de la Embajada en Nicaragua. “La paz solo es posible con libertad”, añadió.

El mandatario norteamericano afirmó este viernes que el régimen chavista había liberado a “un gran número de presos políticos” como una señal de “búsqueda de la paz”.

“Este es un acto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo que respeta a la reconstrucción, de una forma mucho más grande, mejor y moderna, de su infraestructura petrolera y de gas”, apuntó Trump.

El presidente de Estados Unidos informó que debido a estas señales canceló una segunda ola de ataques ―la primera fue la extracción del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero―, porque “parece que no será necesaria”, aunque el despliegue militar en el Caribe permanecerá “por motivos de protección y seguridad”.

Más de 30 detenidos por celebrar captura de Maduro

La publicación de la Embajada en Managua quizás pueda enfriar un poco la represión que ha ordenado el régimen desde la captura del dictador venezolano el pasado viernes.

Según el diario La Prensa, desde el domingo pasado las fuerzas represivas han detenido a más de 30 personas que publicaron en sus redes sociales que estaban a favor de la captura de Maduro. Además, se reporta un incremento del asalto policial en las casas de familiares de críticos exiliados.