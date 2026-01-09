El Mundo

Estados Unidos envía mensaje a Ortega y Murillo tras liberación de presos políticos en Venezuela

Embajada de Estados Unidos exige libertad para más de 60 detenidos en Nicaragua, mientras el régimen Ortega-Murillo arresta a más de 30 personas por celebrar caída de Maduro, según medios.

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Un grupo de nicaragüenses durante una marcha en Costa Rica. Foto de archivo. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolás MaduroOrtega y MurilloEmbajada de Estados Unidos en Nicargua
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.