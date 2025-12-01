Policías detenidos por recibir presunto pago millonario de coligalleros en Crucitas para permitir extracción ilegal de oro

Tres oficiales destacados en la Escuela Nacional de Policía fueron detenidos por el comando policial de Los Chiles, en la frontera norte, luego de que presuntamente recibieran un pago cercano a los ₡8 millones por parte de coligalleros para permitirles extraer oro en una zona fronteriza de Crucitas de Cutris.

Según indicó el Ministerio de Seguridad Pública a La Nación, los detenidos se encuentran a disposición de las autoridades judiciales y serán presentados este lunes ante la Fiscalía.

Además, el Ministerio confirmó que colabora con las diligencias y que activará los procesos administrativos internos correspondientes.

Según fuentes policiales, la investigación inició cuando un cuarto oficial conoció la situación y presentó una denuncia de forma anónima, lo que permitió activar un operativo interno para interceptar a los sospechosos.

Los policías fueron abordados cuando viajaban en la buseta que los trasladaba a sus hogares durante el relevo. En ese momento, fueron detenidos y se les decomisó el dinero en efectivo.

De acuerdo con las primeras versiones, no se descarta la participación de más funcionarios, por lo que el caso continúa bajo estricta reserva.