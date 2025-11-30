Alcalde de San Carlos reconoce que trabajó proyecto sobre Crucitas con gobierno de Rodrigo Chaves

El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, quien anunció este sábado su renuncia al Partido Liberación Nacional (PLN) y adhesión al chavismo, reconoció que trabajó el proyecto de ley para explotación minera en Crucitas desde el principio, junto a la diputada Pilar Cisneros y la candidata presidencial y exministra, Laura Fernández.

El pasado 4 de noviembre, González anunció que retiraba su apoyo a la campaña del candidato liberacionista, Álvaro Ramos, luego de que este afirmó que se opone a la industria minera a cielo abierto en Crucitas.

En una entrevista con La Nación, el alcalde aseguró que era “muy difícil apoyar a un candidato que le da la espalda al pueblo que yo represento. No puedo seguir en un proyecto así. Mi misión no es defender a un candidato, es defender a la gente de San Carlos. No me puedo sentir a gusto, ayudándole a una persona con ideas que lo que hacen es prolongar el abandono en las comunidades fronterizas del campo de San Carlos”.

Este sábado 29 de noviembre, González hizo oficial su renuncia al PLN y dio su apoyo a la candidatura presidencial de Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).

Durante su discurso sobre una tarima junto a Fernández, en Ciudad Quesada, González dio a entender que desde hacía tiempo venía trabajando con el gobierno en el proyecto de ley sobre Crucitas.

“Con Laura iniciamos a trabajar un proyecto sobre un tema que es de suma importancia para San Carlos, el tema de Crucitas, desde antes de que se presentara ese proyecto de ley, estuvimos viéndolo con doña Pilar”, declaró el gobernante sancarleño.

Incluso, González reconoció que “las puertas del despacho de Pilar Cisneros siempre han estado abiertas para el cantón de San Carlos”.

En su entrevista con La Nación hace menos de un mes, el alcalde dijo que “el tema de Crucitas no es un tema más; hay temas en los que puede haber diferencias y se respetan las diferencias, pero para mí el tema de Crucitas es un tema innegociable“.

En esa ocasión, el sancarleño descartó renunciar al PLN: “Hasta el día de hoy sigo perteneciendo al partido. En este momento, no es un tema que me haya planteado; lo que sí tengo claro es que no puedo respaldar una candidatura que le da la espalda a San Carlos".

Asimismo, hace poco más de un mes, en entrevista con Revista Dominical, González dijo que estaba concentrado en sus labores y, por tanto, no estaba vinculado activamente en temas de política electoral.

“Mi prioridad no es la campaña política nacional, sino seguir trabajando por todos los sancarleños. Me eligieron para eso, no para andar haciendo campaña, independientemente del partido político”, dijo entonces.

Pese a eso, este sábado González tomó el micrófono para reafirmar su apoyo a Laura Fernández.

“Este cantón necesita de personas valientes, personas que tomen decisiones, y usted (Fernández) y yo hemos conversado en muchas oportunidades sobre el fortalecimiento del régimen municipal, la descentralización, la prestación de servicios, y compartimos esa visión”, declaró el gobernante.

Renuncia al PLN ‘no fue fácil’

Juan Diego González, electo alcalde de San Carlos en febrero del 2024, comunicó su decisión a la fracción municipal del PLN, mediante un mensaje de texto, enviado durante la madrugada al grupo de WhatsApp de la bancada, según confirmó a La Nación el regidor Eduardo Salas.

“Hola compañeros, he tomado la decisión de renunciar al PLN y apoyar a Laura Fernández. No ha sido una decisión fácil y la he meditado mucho en las últimas semanas”, inicia diciendo el mensaje efímero que habría enviado González y del cual este medio tiene copia.

El alcalde no atendió las llamadas de este medio ni los mensajes enviados a su teléfono.

“Entiendo que esta decisión pueda generar incomodidad en algunos de ustedes, por eso quiero expresar desde ya mi respeto y consideración hacia sus opiniones. Mi trabajo con ustedes y sobre todo mi cariño no cambiará, seguiré apoyándolos en todos sus proyectos como lo he hecho hasta ahora, porque estoy convencido de que son el mejor equipo de trabajo que un alcalde podría tener”, cita el mensaje enviado por el gobernante a los regidores.

Esta es la cuarta dimisión de un alcalde verdiblanco para sumarse a las filas chavistas, anteriormente lo hicieron: Margoth Mora, de Buenos Aires; Nelson Umaña, de Acosta; y José Jiménez, de Río Cuarto. Hasta agosto, La Nación contabilizaba 14 alcaldes jerarcas municipales que dejaron las agrupaciones que los llevaron al poder, para adherirse al gobierno de Chaves.

Colaboró en esta publicación el periodista José Arguedas del medio de comunicación regional San Carlos Digital.