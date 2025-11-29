Política

Alcalde de San Carlos anuncia renuncia al PLN y adhesión al chavismo

Juan Diego González Picado había expresado fuertes diferencias con el candidato liberacionista, Álvaro Ramos, sobre la minería a cielo abierto en Crucitas

Por Lucía Astorga y Roger Bolaños Vargas
Alcalde de San Carlos Sr Juan Diego González Picado,
Juan Diego González, alcalde de San Carlos, anunció su renuncia al PLN, para sumarse a las filas del chavismo. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

