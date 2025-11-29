Alcalde de San Carlos anuncia renuncia al PLN y adhesión al chavismo

Juan Diego González, alcalde de San Carlos, anunció su renuncia al PLN, para sumarse a las filas del chavismo.

Juan Diego González Picado, alcalde de San Carlos, anunció este sábado que renunciará al Partido Liberación Nacional (PLN) para dar su adhesión a la candidatura presidencial de Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).

González comunicó su decisión a la fracción municipal del PLN, mediante un mensaje de texto, enviado durante la madrugada al grupo de WhatsApp de la bancada, según confirmó a La Nación el regidor Eduardo Salas.

“Hola compañeros, he tomado la decisión de renunciar al PLN y apoyar a Laura Fernández. No ha sido una decisión fácil y la he medidato mucho en las últimas semanas”, inicia diciendo el mensaje efímero que habría enviado González y del cual este medio tiene copia.

El alcalde no atendió las llamadas de este medio ni los mensajes enviados a su teléfono, consultando la veracidad del mensaje y la comunicación de su renuncia.

Laura Fernández tiene prevista una actividad de campaña este sábado en San Carlos, en horas de la tarde, según publicó en su perfil de Facebook.

Esta es la cuarta dimisión de un alcalde verdiblanco para sumarse a las filas chavistas, anteriormente lo hicieron: Margoth Mora, de Buenos Aires; Nelson Umaña, de Acosta; y José Jiménez, de Río Cuarto. Hasta agosto, La Nación contabilizaba 14 alcaldes jerarcas municipales que dejaron las agrupaciones que los llevaron al poder, para adherirse al gobierno de Chaves.

El jerarca municipal había retirado su apoyo al candidato verdiblanco, Álvara Ramos, a inicios de noviembre, luego que el aspirante presidencial expresara su oposición al proyecto de ley del gobierno de Rodrigo Chaves para crear una industria de minería a cielo abierto en Crucitas.

“Es muy difícil apoyar a un candidato que le da la espalda al pueblo que yo represento. No puedo seguir en un proyecto así. Mi misión no es defender a un candidato, es defender a la gente de San Carlos", expresó González, el 5 de noviembre.

El alcalde sancarleño fustigó a Ramos por tomar una posición “sin consultarme a mí ni a nadie de la zona”.

“Es una bofetada a mí como alcalde, a la fracción municipal de Liberación Nacional y al Concejo Municipal de San Carlos, que unánimemente se pronunció a favor del proyecto de ley 24.717 (proyecto del Ejecutivo para autorizar la minería a cielo abierto en Crucitas)”, agregó.

Posteriormente, Ramos dio un giro en su posición y propuso que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) compre el oro que se recupere únicamente en procesos de remediación ambiental y que el yacimiento completo sea digitalizado como un activo financiero sostenible, sin reactivar la minería a cielo abierto ni otorgar nuevas concesiones.

No obstante, González aboga por un plan que permitiría subastar una concesión a cielo abierto. Esto es justamente lo que promueve el gobierno de Rodrigo Chaves, mediante el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa.

La iniciativa del Poder Ejecutivo pretende autorizar la minería a cielo abierto en Crucitas mediante un esquema de exploración y posterior subasta de la concesión.

La Comisión de Alajuela de la Asamblea Legislativa, donde están los diputados liberacionistas Monserrat Ruiz y José Joaquín Hernández, dictaminó afirmativamente la iniciativa del Ejecutivo, el pasado 10 de setiembre.