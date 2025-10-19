Revista Dominical

Alcalde de San Carlos sobre Crucitas: ‘Estamos en el peor de los escenarios’

El gobernante sancarleño, Juan Diego González, habló con ‘Revista Dominical’ sobre Crucitas, donde ‘los niños están condenados a ser pobres’, y respondió si ha valorado renunciar al PLN

Por Roger Bolaños Vargas

En los últimos años, un cantón extenso y muy productivo ha protagonizado, de una u otra manera, el debate político de Costa Rica. San Carlos está en el ojo público por su atractivo turístico y su potencia económica, el drama del oro en Crucitas y las tendencias electorales, el mundo ganadero y la inseguridad que preocupa a todo el país.








Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

