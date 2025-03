‘Mauricio Batalla me metió en una bodega que había en el restaurante’, relató mujer a Fiscalía

La Fiscalía Adjunta de Género detalló tres supuestos delitos de abuso sexual en la acusación que interpuso contra el exministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla Otárola, en julio del 2023.

Si bien el Ministerio Público solicitó llevar el caso a juicio, la ofendida solicitó archivar el expediente en noviembre del 2024 luego de alcanzar un acuerdo confidencial con Batalla en el que recibió el pago de ¢3 millones. En consecuencia, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó un sobreseimiento definitivo.

‘Me metió en una bodega’

La denunciante relató que los hechos habrían ocurrido durante los primeros siete meses del 2019 en un restaurante de comida mexicana que la familia del exministro tenía en San Pedro de Montes de Oca, en las cercanías de El Higuerón, así como en el parqueo del Mall San Pedro, donde había otra sucursal del negocio.

La denunciante relató que, al tercer día de comenzar a trabajar en el restaurante, a inicios del 2019, conoció a Mauricio Batalla, quien fue presentado como uno de sus jefes. Ese mismo día, él le pidió el número de celular para agregarla a un chat grupal de trabajo en WhatsApp.

Dos días después, le envió un mensaje directo diciéndole que “era muy bonita”. Ella no respondió, según el expediente.

“Una semana después de recibir el mensaje de Mauricio, él me metió en una bodega que había en el restaurante, me tomó de la cara con una mano y me empezó a pasar la lengua por toda la cara y con la otra mano me tocaba las nalgas, las piernas y la espalda. Esto lo hacía con la mano abierta como acariciándome; yo lo empujé y salí de la bodega, yo salí asustada”, relató la denunciante, según consta en el archivo judicial (22-000681-0994-PE), el cual fue dado a conocer por Telenoticias.

Ese fue el primero de los tres hechos que la Fiscalía le endilgó a Batalla en la acusación. El segundo habría ocurrido días después. Según la Fiscalía, ella estaba del lado de la barra del local, cuando el exministro se le habría acercado y le habría tocado las nalgas sobre la ropa, con una mano. Estos hechos habrían ocurrido en el primer semestre del 2019.

El tercer hecho habría acontecido en julio de ese mismo año, en el parqueo del Mall San Pedro.

LEA MÁS: Exministro chavista Mauricio Batalla se retira de la política por filtración de expediente judicial

“El acusado llegó a dejar unos ingredientes para la comida y había dejado otras cosas en el carro, que le pidió a ella que le ayudara a traer.

“En razón de esto, la ofendida se trasladó con el acusado hasta el parqueo del mall y, en ese trayecto, el acusado le tocó con sus manos las nalgas, le dio una nalgada y ella se volteó y le dio un manotazo por la espalda, a la vez que le dijo que se calmara”, se puede leer en el expediente del caso, el cual consta de 186 páginas, y del cual este diario tiene una copia.

La Nación intentó conversar con Mauricio Batalla, pero no atendió las llamadas hechas a su teléfono celular. Este miércoles, en horas de la tarde, a través de sus redes sociales, informó de que renunciaba a la política, porque se filtraron detalles del expediente judicial “de su vida personal del pasado”.

En esa publicación, el exjerarca argumentó que él fue declarado inocente en el proceso, pero alegó que no quiere ser utilizado para desprestigiar al movimiento chavista.

Otros hechos y cuatro testigos

En el documento judicial, la mujer también relató que Mauricio Batalla constantemente le hacía comentarios de índole sexual y le ofrecía dinero a cambio de tener relaciones sexuales. Al final, en julio del 2020, ella renunció ante los constante abusos, según dijo al Ministerio Público.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía Adjunta de Género aportó como prueba el relato de la denunciante y el de cuatro personas más: la hermana, el novio y dos excompañeras de trabajo. Estas dos últimas también dijeron haber sufrido algún tipo de acoso por parte del exministro.

En el caso de una, en el expediente se detalló: “La ofendida le comentó sobre la situación de acoso que venía sufriendo por parte del acusado quien le enviaba fotografías del pene, se le insinuaba sexualmente, le ofrecía dinero para que mantuvieran relaciones sexuales; incluso ella misma logró observar, en varias ocasiones, que el acusado acosaba sexualmente a la ofendida, acoso que la misma testigo sufrió en algún momento por parte del acusado”.