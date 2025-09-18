El País

Nuevo atraso para la carretera a San Carlos; Rodrigo Chaves culpa al BID

MOPT había prometido arrancar obras en tramo central de la vía a San Carlos en setiembre

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
03/04/2025, Alajuela, San Carlos, estado actual de la Ruta Nacional 35 hacia San Carlos, que lleva varios años retrasada su construcción, y ahora el gobierno parece que va a reanudar las construcciones para terminar esta ruta.
El tramo central es el más complicado de completar, entre otras cosas por los puentes mayores sin terminar o que en algunos casos hay que reconstruir debido a problemas geológicos. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tramo centralCarretera a San CarlosMOPT
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.