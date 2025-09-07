Revista Dominical

Dentro de la subasta ganadera: Botas, sombrero y... ¿crimen organizado?

Por Roger Bolaños Vargas
La ganadería es un negocio centenario y las subastas son una herramienta tan lícita como necesaria para que miles de productores. Sin embargo, las botas y los corrales están siendo usurpados por el narcotráfico y el lavado de dinero
La ganadería es un negocio -y un estilo de vida- que, hasta enero del 2024, producía en el país un millón de toneladas métricas de leche y 85.000 toneladas métricas de carne al año. 'Revista Dominical' profundiza en esta industria. (Roger Bolaños Vargas/La Nación)







