Política

Alcalde liberacionista de San Carlos retira su apoyo a Álvaro Ramos por oponerse a la minería a cielo abierto en Crucitas

Álvaro Ramos afirmó que la minería a cielo abierto ‘no es compatible’ con el liderazgo histórico que Costa Rica ha tenido en materia ambiental.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Roger Bolaños Vargas
El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, cuestionó fuertemente la oposición del candidato presidencial liberacionista, Álvaro Ramos, sobre la minería a cielo abierto.
El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, cuestionó fuertemente la oposición del candidato presidencial liberacionista, Álvaro Ramos, sobre la minería a cielo abierto. (Marvin Caravaca/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PLNÁlvaro RamosJuan Diego GonzálezSan Carlos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.