Seis oreros detenidos en operativos contra minería ilegal en Crucitas

Fuerza Pública mantiene operativo en zona fronteriza con Nicaragua

Por Christian Montero
La Fuerza Pública detuvo a seis oreros y decomisó varios artículos para procesar el mineral que se extrae de manera ilegal en Crucitas de San Carlos.
La Fuerza Pública detuvo a seis oreros y decomisó varios artículos para procesar el mineral que se extrae de manera ilegal en Crucitas de Cutris, San Carlos. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía Ministerio de Seguridad)







