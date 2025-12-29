Seis oreros detenidos en operativos contra minería ilegal en Crucitas

La Fuerza Pública detuvo a seis oreros y decomisó varios artículos para procesar el mineral que se extrae de manera ilegal en Crucitas de Cutris, San Carlos.

Cinco oreros fueron detenidos mientras realizaban labores de minería ilegal en Crucitas de Cutris, San Carlos, frontera norte, y otro fue encontrado con un revólver calibre 38 dentro de una cuartería ilegal, tras el más reciente operativo desplegado por el Ministerio de Seguridad Pública.

Diversas unidades de la Fuerza Pública, además de personal de la Policía de Migración y la Policía de Fronteras, desarrollan patrullajes en los sitios de extracción y controles de carreteras las 24 horas en las principales vías de acceso a Crucitas y comunidades vecinas.

Durante los operativos, un centro de procesamiento de material minero en el que operaba una máquina tipo tómbola fue desmantelado y gran cantidad de herramientas y materiales usados para procesar material minero fueron incautados.

La Fuerza Pública también decomisó tómbolas y otras herramientas usadas para procesar el material robado de las montañas en Crucitas de Cutris, San Carlos. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía Ministerio de Seguridad)

Al revisar una cuartería ilegal instalada en Crucitas, la Fuerza Pública detuvo a un coligallero, quien al igual que los otros cinco es de origen nicaragüense y estaban en condición migratoria irregular; el sujeto tenía en su poder un revólver calibre 38.

Los sospechosos fueron puestos a la orden de las autoridades judiciales de San Carlos, donde podrían ser procesados por minería ilegal, además de portación ilegal de arma permitida.

Huida y decomiso

Durante un patrullaje por el cerro Fortuna, varios oreros huyeron por entre la vegetación al notar la presencia policial; tras lo cual dejaron abandonado un radio de comunicación, presuntamente usado por los denominados “campanas” para avisarles a otros miembros de su organización criminal acerca de los movimientos policiales en la zona.

Las acciones contra la minería ilegal también se desarrollan fuera de Crucitas. El pasado martes, oficiales de la Fuerza Pública interceptaron en la comunidad de Saíno, distrito de Pital de San Carlos, un vehículo cargado con 25 sacos de cianuro, material que, según se presume, iba a ser usado en la minería ilegal.

Como responsable de este hecho, los oficiales detuvieron a un costarricense de apellido Ortega, quien conducía el automotor y fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos.

Las autoridades mantienen presencia constante en la zona de Crucitas para combatir la minería ilegal que afecta a la frontera norte del país; los operativos incluyen patrullajes terrestres, controles en carreteras y desmantelamiento de infraestructura ilegal utilizada para procesar material minero.