Ministro de Seguridad y Canciller se reunirán con autoridades de Seguridad y Defensa de Nicaragua por minería ilegal en Crucitas

Costa Rica solicitó a Nicaragua reforzar los patrullajes en el río San Juan ante el incremento del traslado de material minero extraído ilegalmente en Crucitas hacia territorio nicaragüense.

Por Cristian Mora y Yucsiany Salazar
operativos Crucitas 2026
Autoridades de Costa Rica y Nicaragua sostendrán un encuentro en la zona fronteriza para abordar el traslado ilegal de oro y reforzar la vigilancia en el río San Juan. (Guillermo Solano MSP/cortesía)







