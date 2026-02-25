Ministro de Seguridad y Canciller se reunirán con autoridades de Seguridad y Defensa de Nicaragua por minería ilegal en Crucitas

Autoridades de Costa Rica y Nicaragua sostendrán un encuentro en la zona fronteriza para abordar el traslado ilegal de oro y reforzar la vigilancia en el río San Juan.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el canciller, Arnoldo André Tinoco, se reunirán con autoridades de Seguridad y Defensa de Nicaragua, para dar seguimiento a la solicitud de los jerarcas costarricenses respecto a intensificar los patrullajes en el río San Juan, frontera que separa a ambas naciones, para tratar la minería ilegal.

El pasado lunes 23 de febrero, André envió una nota oficial a la Cancillería de Nicaragua en la que solicitó reforzar la vigilancia “en el tramo que va desde Las Mercedes hasta el río San Carlos, para evitar que los materiales parcialmente procesados o no procesados sean montados en barcazas y trasladados” al país vecino.

Según indicó el canciller en conferencia de prensa, el encuentro bilateral se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en la zona fronteriza.

Aumento de minería ilegal en Crucitas

La petición surge luego de que se detectara un aumento en la actividad de grupos criminales que trasladan material minero (oro) desde suelo costarricense hacia territorio nicaragüense.

Ante este escenario, Zamora pidió a André interceder ante el régimen de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo para coordinar acciones que permitan frenar estas operaciones.

El canciller explicó que la limitación de las autoridades nacionales para mantener una vigilancia activa obedece a un tema de soberanía, ya que el río pertenece al Estado nicaragüense y la Policía Fronteriza solo puede intervenir en la ribera costarricense.

“Una vez que usted tiene ambos pies en el agua, la autoridad nacional no puede actuar porque estaría violando la soberanía de Nicaragua”, agregó.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, señaló que la Policía Fronteriza no puede intervenir en el cauce del río San Juan por tratarse de territorio bajo soberanía nicaragüense. (Albert Marín/Entrevista a Mario Zamora.)

En ese contexto, detalló que la cooperación planteada busca establecer una “vigilancia reforzada” en las aguas, con el fin de disuadir la presencia de barcazas vinculadas a la extracción ilegal de oro.

Panorama en Crucitas

La zona de Crucitas, en San Carlos, continúa bajo una fuerte presión por el repunte de la minería ilegal. En las últimas semanas, el Ministerio de Seguridad intensificó los operativos, logrando decomisos críticos y el hallazgo de infraestructura clandestina:

Decomisos masivos: El pasado 15 de enero, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) incautaron en el sector de El Cerro al menos 2.000 sacos de material minero extraído de forma ilícita.

El pasado 15 de enero, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) incautaron en el sector de El Cerro al menos 2.000 sacos de material minero extraído de forma ilícita. Infraestructura: La Unidad de Intervención Policial (UIP) detectó en una finca cercana túneles de excavación y bases para malacates (winches), lo que evidencia una explotación industrializada.

La Unidad de Intervención Policial (UIP) detectó en una finca cercana túneles de excavación y bases para malacates (winches), lo que evidencia una explotación industrializada. Químicos peligrosos: En Pocosol de San Carlos, las autoridades localizaron material ya procesado, carbón sintético y sustancias de alta toxicidad como cianuro y mercurio. Además, se intervino un centro de procesamiento donde se hallaron armas de fuego, municiones y equipo táctico.

La problemática ha escalado incluso al ámbito institucional. En diciembre de 2025, tres oficiales de la Escuela Nacional de Policía fueron detenidos en Los Chiles como sospechosos de colaborar con coligalleros. En ese momento trascendió que, presuntamente, habrían recibido un pago cercano a los ¢8 millones para permitir la extracción de oro en un sector fronterizo de Crucitas.