Estas son las propuestas de los 12 diputados que representarán la provincia de Alajuela

Diputados electos por la provincia de Alajuela. En la imagen: Diana Murillo, Eder Hernández, José Miguel Villalobos, Zaira Murillo y Edgardo Araya.

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 12 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de Alajuela. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.

Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.

Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.

José Miguel Villalobos Umaña, 63 años, PPSO

Abogado del presidente Rodrigo Chaves. Docente universitario. Fue ministro de Justicia en 2002. Fue sancionado y suspendido por el Colegio de Abogados. Recientemente fue criticada la contratación de su hijo en Casa Presidencial. (La Nación/Asamblea Legislativa /Asamblea Legislativa)

Crear una octava provincia en el norte del país. Reformar el sistema de nombramiento de jueces y magistrados. Evitar la reelección de los magistrados actuales.

Zaira Murillo Marín, 37 años, PPSO

Ingeniera industrial oriunda de San Carlos. Docente universitaria. (Instagram Zaira Murillo/Instagram Zaira Murillo)

Reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa para agilizar trámites y motivar la negociación. Impulso al sector agro con mejoramiento de semillas, subastas digitales y educación pública enfocada en agro. Inversión en infraestructura para telecomunicaciones, transporte y hospitales.

Gerardo (cc. Gerald) Bogantes Rivera, 49 años, PPSO

Abogado y empresario especialista en derecho laboral. Fue asesor de la presidencia del CNP, asesor parlamentario y director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo. Vicepresidente del Frente Nacional por la Vida. (Facebook Gerald Bogantes/Facebook Gerald Bogantes)

Generación de empleo mediante la creación de zonas francas fuera de la GAM. Compromiso con “la defensa de la vida desde la concepción y los valores familiares”. Mejorar la infraestructura vial en Alajuela, especialmente en las regiones norte y occidente, para impulsar el desarrollo y la conectividad.

Grethel Ávila Vargas, 48 años, PPSO

Educadora y administradora educativa. Ha trabajado en el Ministerio de Educación Pública. Lideró la estructura territorial de la campaña de Rodrigo Chaves en San Ramón en 2022. (Instagram Grethel Arias/Instagram Grethel Arias)

Ejercer control político responsable y dar seguimiento a la Caja Costarricense del Seguro Social para mejorar la calidad y oportunidad de atención en hospitales, clínicas y Ebais. Impulso al desarrollo económico y empleo en Occidente mediante el fortalecimiento de la red eléctrica para atraer la inversión de zonas francas. Impulsar iniciativas para fortalecer la autoridad docente, promover la educación dual y las áreas STEM, así como mejorar la infraestructura educativa.

Wilson Jiménez Cordero, 32 años, PPSO

Abogado oriundo de La Fortuna de San Carlos. Fue concejal de distrito en la Municipalidad de San Carlos. (Facebook Wilson Jiménez/Facebook Wilson Jiménez)

Impulsar proyectos de desarrollo económico y comunal, fortaleciendo infraestructura y oportunidades para jóvenes. Promover políticas sociales en educación, salud y seguridad, con equidad y sostenibilidad. Fomentar turismo e innovación como motores de desarrollo sostenible y generador de empleo.

Kattia Ulate Alvarado, 57 años, PPSO

Educadora y administradora educativa oriunda de Grecia. (Facebook Kattia Ulate/Facebook Kattia Ulate)

Impulsa la mejora de infraestructura, formación docente y acceso tecnológico en la educación pública. Fomentar emprendimientos locales, cooperativas y empleo digno mediante incentivos fiscales y acceso a financiamiento. Defender bienes estratégicos como agua, energía y servicios públicos frente a la privatización y desregulación.

Fernando Obaldía Álvarez, 66 años, PPSO

Contador y empresario oriundo de Alajuela. Ha manejado negocios en el área de la construcción. (Facebook Fernando Obaldía/Facebook Fernando Obaldía)

Creación de un hospital geriátrico para la atención de adultos mayores en la provincia de Alajuela. Reimpulsar el proyecto del canal seco interoceánico. Proyecto pensión consumo para que una fracción del IVA que paga una persona se destine automáticamente a una cuenta individual de pensión.

Diana Murillo Murillo, 52 años, PLN

Administradora pública y gestora de proyectos. Actual vicealcaldesa de San Carlos. Fue gerente de Inder. Tanto ella como su padre han sido activistas en la defensa del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. (Facebook Diana Murillo/Facebook Diana Murillo)

Impulsar proyecto de tren de carga y comercial para conectar la zona norte y el Caribe con los puertos de Limón. Promover la construcción de infraestructura, la protección y el aprovechamiento sostenible de los parques nacionales. Fortalecer y dotar de recursos a las ASADAS, como administradoras del recurso hídrico de la mayoría del país.

Eder Hernández Ulloa, 36 años, PLN

Abogado y notario alajuelense. Fue asesor de la alcaldía de Alajuela, presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven, síndico y regidor. Actualmente es subsecretario general del PLN. (Instagram Eder Hernández/Instagram Eder Hernández)

Fortalecer el sistema de becas en la educación pública para garantizar la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Impulsar la seguridad ciudadana con la participación de las municipalidades y los vecinos. Fortalecer los hospitales, clínicas y Ebais del sistema de salud pública para una atención oportuna.

Karen Alfaro Jiménez, 36 años, PLN

Alcaldesa de San Mateo. Abogada y notaria especialista en Derecho Público. Laboró en la Dirección Jurídica del Banco Nacional. Es vicepresidenta de la UNGL. (Instagram Karen Alfaro/Instagram Karen Alfaro)

Descentralización, autonomía y más recursos para que el sector municipal impulse el desarrollo local. Modernización de la banca estatal para hacerla más eficiente, ágil y cercana para el sector productivo. Impulsar la asistencia técnica y de innovación para los productores del sector agropecuario.

Edgardo Araya Sibaja, 53 años, FA

Fue diputado por el Frente Amplio entre 2014 y 2018, y candidato presidencial de esa misma agrupación en las elecciones de 2018. Oriundo de San Carlos. Es ampliamente conocido por su lucha contra la explotación minera en Crucitas. Es abogado especialista en Derecho Ambiental. (Facebook Edgardo Araya/Facebook Edgardo Araya)

Defensa de los pequeños productores agro y la soberanía alimentaria. Recuperar Crucitas sin minería, mediante convertir la zona en un polo de desarrollo sostenible. Garantizar el derecho de acceso público al agua.

Sigrid Segura Artavia, 35 años, FA

Geógrafa oriunda de Poás, Alajuela. Tiene formación en análisis de datos e inteligencia artificial. Docente universitaria. Trabajó para la OEA en la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción. (Instagram Sigrid Segura/Instagram Sigrid Segura)

Reformas laborales para la disminución de la jornada laboral a 40 horas e impulsar la formalización. Garantizar el derecho a la movilidad mediante un transporte público eficiente, accesible y seguro. Regulación de la inteligencia artificial y el espacio digital para la protección de los datos personales, la alfabetización y el fin de las estafas digitales.

Nota del editor: En la versión impresa de este artículo se incluyó información equivocada sobre las propuestas de la diputada Grethel Ávila Vargas. Esta versión web incluye sus respuestas correctas.