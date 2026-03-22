Estas son las propuestas de los 12 diputados que representarán la provincia de Alajuela

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 12 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de Alajuela. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.
Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.
Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.
José Miguel Villalobos Umaña, 63 años, PPSO
- Crear una octava provincia en el norte del país.
- Reformar el sistema de nombramiento de jueces y magistrados.
- Evitar la reelección de los magistrados actuales.
Zaira Murillo Marín, 37 años, PPSO
- Reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa para agilizar trámites y motivar la negociación.
- Impulso al sector agro con mejoramiento de semillas, subastas digitales y educación pública enfocada en agro.
- Inversión en infraestructura para telecomunicaciones, transporte y hospitales.
Gerardo (cc. Gerald) Bogantes Rivera, 49 años, PPSO
- Generación de empleo mediante la creación de zonas francas fuera de la GAM.
- Compromiso con “la defensa de la vida desde la concepción y los valores familiares”.
- Mejorar la infraestructura vial en Alajuela, especialmente en las regiones norte y occidente, para impulsar el desarrollo y la conectividad.
Grethel Ávila Vargas, 48 años, PPSO
- Ejercer control político responsable y dar seguimiento a la Caja Costarricense del Seguro Social para mejorar la calidad y oportunidad de atención en hospitales, clínicas y Ebais.
- Impulso al desarrollo económico y empleo en Occidente mediante el fortalecimiento de la red eléctrica para atraer la inversión de zonas francas.
- Impulsar iniciativas para fortalecer la autoridad docente, promover la educación dual y las áreas STEM, así como mejorar la infraestructura educativa.
Wilson Jiménez Cordero, 32 años, PPSO
- Impulsar proyectos de desarrollo económico y comunal, fortaleciendo infraestructura y oportunidades para jóvenes.
- Promover políticas sociales en educación, salud y seguridad, con equidad y sostenibilidad.
- Fomentar turismo e innovación como motores de desarrollo sostenible y generador de empleo.
Kattia Ulate Alvarado, 57 años, PPSO
- Impulsa la mejora de infraestructura, formación docente y acceso tecnológico en la educación pública.
- Fomentar emprendimientos locales, cooperativas y empleo digno mediante incentivos fiscales y acceso a financiamiento.
- Defender bienes estratégicos como agua, energía y servicios públicos frente a la privatización y desregulación.
Fernando Obaldía Álvarez, 66 años, PPSO
- Creación de un hospital geriátrico para la atención de adultos mayores en la provincia de Alajuela.
- Reimpulsar el proyecto del canal seco interoceánico.
- Proyecto pensión consumo para que una fracción del IVA que paga una persona se destine automáticamente a una cuenta individual de pensión.
Diana Murillo Murillo, 52 años, PLN
- Impulsar proyecto de tren de carga y comercial para conectar la zona norte y el Caribe con los puertos de Limón.
- Promover la construcción de infraestructura, la protección y el aprovechamiento sostenible de los parques nacionales.
- Fortalecer y dotar de recursos a las ASADAS, como administradoras del recurso hídrico de la mayoría del país.
Eder Hernández Ulloa, 36 años, PLN
- Fortalecer el sistema de becas en la educación pública para garantizar la igualdad de oportunidades y la movilidad social.
- Impulsar la seguridad ciudadana con la participación de las municipalidades y los vecinos.
- Fortalecer los hospitales, clínicas y Ebais del sistema de salud pública para una atención oportuna.
Karen Alfaro Jiménez, 36 años, PLN
- Descentralización, autonomía y más recursos para que el sector municipal impulse el desarrollo local.
- Modernización de la banca estatal para hacerla más eficiente, ágil y cercana para el sector productivo.
- Impulsar la asistencia técnica y de innovación para los productores del sector agropecuario.
Edgardo Araya Sibaja, 53 años, FA
- Defensa de los pequeños productores agro y la soberanía alimentaria.
- Recuperar Crucitas sin minería, mediante convertir la zona en un polo de desarrollo sostenible.
- Garantizar el derecho de acceso público al agua.
Sigrid Segura Artavia, 35 años, FA
- Reformas laborales para la disminución de la jornada laboral a 40 horas e impulsar la formalización.
- Garantizar el derecho a la movilidad mediante un transporte público eficiente, accesible y seguro.
- Regulación de la inteligencia artificial y el espacio digital para la protección de los datos personales, la alfabetización y el fin de las estafas digitales.
Nota del editor: En la versión impresa de este artículo se incluyó información equivocada sobre las propuestas de la diputada Grethel Ávila Vargas. Esta versión web incluye sus respuestas correctas.