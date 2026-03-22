Revista Dominical

Estas son las propuestas de los 12 diputados que representarán la provincia de Alajuela

Desde la creación de una nueva provincia hasta fortalecimiento de ASADAS, estas son las prioridades para congresistas de Alajuela.

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Por Roger Bolaños Vargas y Julián Navarrete Silva
Diputados electos por la provincia de Alajuela.
Diputados electos por la provincia de Alajuela. En la imagen: Diana Murillo, Eder Hernández, José Miguel Villalobos, Zaira Murillo y Edgardo Araya. (Redes sociales de los candidatos/Redes sociales de los candidatos)







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AlajuelaAsamblea Legislativadiputados
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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