Diputado electo Antonio Barzuna aclara su posición sobre entrega del ROP, venta del BCR y venta de acciones del INS

El internacionalista Antonio Barzuna Thompson saltó al foco público como representante de los afectados por el cierre de Coopeservidores, pero su carrera política escaló rápidamente: a finales de 2025 fue electo candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por San José en el séptimo lugar y, el pasado 1.º de febrero, fue electo para ese cargo.

Barzuna, de 48 años y orígenes libaneses, habló con Revista Dominical sobre los proyectos que impulsará desde su curul, su posición sobre la entrega del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP), la venta del BCR, Fanal y de parte de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS).

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El internacionalista Antonio Barzuna Thompson saltó al foco público como representante de los afectados por el cierre de Coopeservidores, pero su carrera política escaló rápidamente. (JOHN DURAN/John Durán)

— ¿Cuál es su posición sobre el proyecto para la entrega del ROP?

— ¡El ROP es un sistema de pensiones, no es un ahorro! Yo estoy de acuerdo con la devolución del ROP para casos especiales, por ejemplo, cuando la persona demuestra que tiene una enfermedad grave. Casos puntuales y específicos.

“Si usted devuelve el ROP sin hacer los estudios actuariales que corresponden, al desfinanciar el ROP, lo que va a hacer es castigar a la gente que está cotizando, los que vienen detrás. No es justo.

“Me parece que hace falta información, hacen falta estudios actuariales para saber qué tanto podemos ampliar la devolución de ese ROP”.

Diputado electo Antonio Barzuna explica su posición sobre entrega del ROP

— ¿Hay algún otro escenario en el cual estaría de acuerdo en entregar el ROP? Por ejemplo, se ha hablado de endeudamiento.

— A mí me parece que debería enfocarse solo en casos muy puntuales de enfermedades graves. Sin embargo, todavía nos hace falta mucha información, sobre todo actuarial, para tener una posición definitiva al respecto.

“No veo un riesgo de quiebra en el BCR, me parece que es una entidad muy estable, pero me parece que venderlo es una oportunidad” — Antonio Barzuna, diputado electo PPSO

El internacionalista (derecha) acompañado por Marta Eugenia Esquivel, Nogui Acosta, Osvaldo Artavia, Gonzalo Ramírez, Nayuribe Guadamuz, Royner Mora y otros de sus próximos compañeros de fracción. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— ¿Está de acuerdo con la venta de activos estatales? Por ejemplo, BCR, Bicsa, Fanal, acciones del INS...

— Yo estoy de acuerdo con la venta de activos del Estado, estoy de acuerdo con la venta del BCR, estoy de acuerdo con el plan de gobierno de doña Laura que propone vender el BCR para fortalecer el IVM de la Caja. Estoy de acuerdo con eso.

“Me parece que la función que hace el Banco Nacional en todo el país es suficiente para darle servicios financieros a todos los costarricenses, por más alejada que esté la zona. El BN lo hace muy bien y me parece que tenemos una duplicidad”.

— ¿El BCR debería venderse porque es una oportunidad, o porque hay un riesgo de quiebra, como lo señaló doña Laura Fernández?

— No veo un riesgo de quiebra en el BCR, me parece que es una entidad financiera muy estable, muy fuerte, pero me parece que es una oportunidad para fortalecer el IVM de la Caja.

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Contrario a la presidenta electa Laura Fernández, Antonio Barzuna considera que no existe un riesgo de quiebra en el BCR. (JOHN DURAN/John Durán)

— Con su experiencia en el área de seguros, ¿Está de acuerdo con la venta de capital accionario del INS?

— Yo estaría de acuerdo, pero con la salvedad de que fuera, por ejemplo, para las operadoras de pensiones: la operadoras tienen que invertir su dinero para tener retornos y yo estaría de acuerdo en una venta de acciones del INS a ellas, no la mayoría, sino un porcentaje minoritario. Al final de cuentas, los mismos costarricenses somos los dueños de las operadoras.

“También estoy de acuerdo con la venta de Bicsa, de Fanal y de otros activos del Estado”.