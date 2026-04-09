¿Cuáles son los posibles escenarios del retiro del ROP? Expertos lo analizaron en foro de ‘La Nación’

La posibilidad del retiro anticipado de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) cobró fuerza luego de que entraran en la corriente legislativa cuatro proyectos de ley que lo permitirían bajo diferentes condiciones.

Esto genera dudas en diferentes sectores de la población, especialmente en quienes están próximos a jubilarse.

Consciente de la importancia de este tema, La Nación realizó un foro virtual que se transmitió este 9 de abril en su canal de YouTube.

Del foro participaron Roger Porras, de Popular Pensiones; Héctor Maggi, de la Operadora de Pensiones de la CCSS y de forma virtual participo Javier Cascante, exsuperintendente. El foro estuvo moderado por la periodista Irene Rodríguez (Captura de pantalla/Foro LN)

De este foro participaron:

Roger Porras Mora, gerente general de Popular Pensiones

Héctor Maggi Conte, gerente general de la Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS)

Y Javier Cascante Elizondo, exsuperintendente de pensiones, quien se unió de forma virtual.

Usted puede repasar el foro completo aquí:

¿Qué es el ROP y por qué es importante?

Porras definió al ROP como la “reforma previsional más grande que ha tenido Costa Rica en los últimos 25 años”.

Expresó que nació a partir de la Ley de Protección al Trabajador. Surgió de ver como, ya desde entonces, el país enfrentaba un envejecimiento poblacional y se veía que los regímenes tradicionales, como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no serían suficientes para una pensión que satisfaciera las necesidades durante la vejez.

“Se crea como un régimen complementario para que las personas tengan un ingreso adicional que les permita tener más recursos para hacerle frente a la vejez”, destacó en el foro.

Maggi agregó que a medida que vamos envejeciendo el IVM se convertirá en una pensión muy básica y el ROP será lo que permita a las personas mantenerse en la vejez.

“Hoy todavía el IVM genera pensiones relativamente aceptables, pero a medida que el envejecimiento poblacional y la baja en la natalidad tengan menos gente cotizante ese sistema va a ir pagando pensiones más bajas y el ROP va a ir cobrando importancia”, señaló.

Porras señaló que en este momento el ROP ya constituye el 20% de esa complementaridad. “Si la pensión de la CCSS son ¢400.000, el ROP está aportando otros ¢100.000″.

Cascante dijo que es en la vejez donde más problemas de salud y de funcionalidad pueden presentarse, por eso se requiere de ese ingreso complementario para tener una mayor calidad de vida cuando haya mayores necesidades.

Para los analistas, el posible retiro del ROP se ha vuelto atractivo porque algunas personas lo ven como una salida para atender distintas necesidades, y se pierden de vista lo que podrían necesitar en la vejez.

Cascante indicó que en casos muy puntuales de pobreza o salud, como enfermedades graves o terminales, sí es recomendable un retiro anticipado y la ley ya puntualiza esos casos. Agregó que nadie discute que ese dinero es de cada persona, pero que retirarlos de manera anticipada sin justitificación de peso sería perjudicial.

“En otros países quienes retiraron los fondos se han visto en mayores condiciones de pobreza e indefensión”, destacó el analista.

La sostenibilidad de los fondos

El retiro del ROP tiene riesgos para las finanzas tanto nacionales como personales. (La Nación)

Maggi señaló que las operadoras no tendrían cómo sostener un gran número de personas retirando sus fondos al mismo tiempo.

“Las operadoras no tenemos capacidad para asumir esa pérdida porque tendrían que trasladarle a las cuatro que son del Estado, las pérdidas, y por ende al Estado. No hay cómo asumir eso”, aseveró.

Cascante agregó que serían las personas que permanecen en el régimen quienes estarían afrontando las consecuencias y minusvalías procedentes de quienes decidan por un retiro anticipado.

“La gente que queda también tendría menor cantidad de dinero cuando ya accedan a él”, dijo Porras.

El uso de los fondos del ROP

Quienes hablan del retiro anticipado dicen que así podrán cancelar sus deudas. Los tres panelistas coincidieron en que Costa Rica es un país altamente endeudado, pero que las deudas deben tener otra solución.

Además, aunque los fondos sean de cada persona, el uso que se les dé podría pasar factura después.

Maggi destacó “esos fondos a los 65 años les sirven a las personas para pasear, pero a los 85 les sirven para comprar pañales, pastillas y tener más calidad de vida”.

Los proyectos de ley

Estos son los dos proyectos de ley que discute la Asamblea Legislativa:

24.984: propone reformar el artículo 22 de la Ley de Protección al Trabajador para que diga que cuando la tasa de reemplazo otorgada por la pensión del IVM o los regímenes del Poder Judicial y Magisterio Nacional sea superior al 52,5% del salario de referencia, el jubilado puede retirar todo el ROP y sus rendimientos en un plazo máximo de seis meses.

Además, instauraría retiros programados en varias cuotas a 24, 36, 60, 120 o 180 meses hasta agotar el fondo.

El diputado Gilberth Jiménez señaló que, si bien reconoce la intención original de que el ROP sea complemento de la pensión básica, considera que las condiciones del país han cambiado y que el fondo podría emplearse para permitir a un “grupo minoritario” acceder a oportunidades como pagar deudas o tener mayor calidad de vida. El descalificó que fuera a darse una salida masiva.

24.972: propone reformar el transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador para que se lea que los afiliados al ROP que se pensionen entre 1.° de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2029 puedan retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales mediante rentas temporales durante 24 meses, hasta agotar el fondo.

La diputada Rocío Alfaro, proponente de la iniciativa, sostuvo que el ROP no responde a una lógica solidaria como el IVM, sino a un ahorro individual. Por ello, considera que no debería obligarse a recibirlo únicamente como una renta mensual prolongada, pues es un capital finito.

Defendió que su proyecto permitiría acceder a estos recursos en un plazo de dos años, como un “colchón a corto plazo” para saldar deudas.

Aclarar dudas

En el foro, los panelistas indicaron que las personas pueden acercarse a su operadora para resolver cualquier duda. También recomendaron iniciar con un ahorro de pensión voluntaria, pues ayudará a alivianar todavía más las necesidades de la adultez mayor.