Economía

¿Cuáles son los posibles escenarios del retiro del ROP? Expertos lo analizaron en foro de ‘La Nación’

Representantes de operadoras de pensiones y un exsuperintendente dieron sus perspectivas sobre el retiro anticipado de estos fondos de pensiones

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Por Irene Rodríguez

La posibilidad del retiro anticipado de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) cobró fuerza luego de que entraran en la corriente legislativa cuatro proyectos de ley que lo permitirían bajo diferentes condiciones.








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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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