Economía

Cubrir enfermedades, pagar deudas y brindar calidad de vida: los argumentos para promover retiro acelerado del ROP

Los diputados Gilberth Jiménez, Rocío Alfaro y Óscar Izquierdo explican a ‘La Nación’ sus propuestas para liberar el ROP. Conozca sus argumentos a favor de los retiros totales y acelerados de este fondo

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen unas manos sacando monedas de una billetera para pagar pastillas
Cuatro reformas legales para acelerar el retiro del ROP están a la espera de su discusión en el plenario legislativo. (Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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