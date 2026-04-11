Antonio Barzuna: ‘Habrá que ir a buscar patriotas en otros partidos para que nos apoyen’

El internacionalista Antonio Barzuna Thompson saltó al foco público como representante de los afectados por el cierre de Coopeservidores, pero su carrera política escaló rápidamente: a finales de 2025 fue electo candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por San José en el séptimo lugar y, el pasado 1.º de febrero, fue electo para ese cargo.

Barzuna, de 48 años y orígenes libaneses, habló con Revista Dominical sobre los proyectos que impulsará desde su curul, las personas que liderarán la fracción chavista por los próximos cuatro años, las negociaciones para conseguir una mayoría calificada de 38 votos y las propuestas a las que se opondrá sin contemplaciones. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

El internacionalista Antonio Barzuna Thompson saltó al foco público como representante de los afectados por el cierre de Coopeservidores, pero su carrera política escaló rápidamente (John Durán/La Nación)

— La Nación habló con usted muchas veces en el pasado como representante de algunos inversionistas afectados por el cierre de Coopeservidores, usted mismo fue uno de los afectados. Con eso como antecedente, ¿Qué propone y cómo afrontar la curul que asumirá el 1.º de mayo?

— Yo soy un estafado más, al igual que 145.000 ahorrantes que tenían dinero invertido en Coopeservidores. A mí me tocó liderar un grupo importante de inversionistas en el proceso de resolución, y a nosotros nos aplicó una ley que le había exigido la OCDE a Costa Rica, la Ley de Garantía de Depósitos y Procesos de Resolución de Entidades Financieras.

“Nos tocó estrenar esa ley, que es muy buena, yo lo he dicho, esa ley es muy buena, porque busca que los ahorrantes puedan recuperar un porcentaje de sus dineros en sede administrativa. A lo largo de las etapas de esa proceso de resolución, nosotros presionamos a la Sugef y al resolutor para que el proceso sea lo más expedito y que haya información transparente para los ahorrantes.

“Ahí vienen las dos reformas que proponemos para la ley. Una es para darle voz y voto a los ahorrantes en el proceso de resolución, que trabajen en conjunto con el resolutor, cosa que ahorita no se da. Mi propuesta, que ya la conversé con doña Laura Fernández, es que se realice una asamblea de acreedores que nombre un comité que trabajaría en conjunto con el resolutor.

“La segunda reforma tiene que ver con la garantía. Existen un fondo de garantía creado por la ley original que se fortalece con dineros aportados por las entidades supervisadas. ¿Qué pasa? Que cuando la OCDE envía el proyecto de ley, habla de un único fondo, no habla de dividirlo en compartimentos, y acá en Costa Rica los legisladores crearon tres compartimentos: uno para bancos sistémicos (Popular, BCR, BN y BAC), otro para las financieras y bancos privados, y el tercero para las cooperativas.

“Mi segunda propuesta es que se unifique ese fondo, como venía originalmente la ley de la OCDE. Así el fondo de garantía sería mucho más robusto y podría responder mejor ante una resolución futura.

“Con eso pretendo arrancar mi diputación, es parte de mis compromisos con miles de ahorrantes que me tocó liderar y que nos acompañaron durante la campaña. Esa reforma la presentaré apenas entremos”.

“¡El ROP es un sistema de pensiones, no es un ahorro! Estoy de acuerdo con la devolución del ROP para casos especiales" — Antonio Barzuna, diputado electo PPSO

Barzuna atendió a Revista Dominical en una casa de su propiedad en Rohrmoser, donde luce tres banderas: la de Costa Rica, la de Líbano y la de Pueblo Soberano. (JOHN DURAN/John Durán)

— Usted se ha desarrollado como empresario en el mercado de los seguros desde la apertura del monopolio, en 2010. ¿Qué propuestas trae en esa área?

— Yo sé lo que es lidiar con las superintendencias, sea con Sugese (Superintendencias General de Seguros) o con Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras). Por eso, traigo la propuesta para fusionar las cuatro superintendencias: Sugese, Sugef, Sugeval (Valores) y Supén (Pensiones).

“Así se harían más eficientes y se generaría un ahorro importante. Según el último dato que tengo a mano, se generaría un ahorro de más de ¢6.000 millones al año al eliminar las duplicidades de la estructura. Habría solo un superintendente y jefaturas por cada una de las áreas.

“Esos son mis primeros proyectos en el área financiera, que es en la que quiero enfocar mi diputación al principio”.

— ¿Cuál es su posición sobre el proyecto para la entrega del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP)?

— ¡El ROP es un sistema de pensiones, no es un ahorro! Yo estoy de acuerdo con la devolución del ROP para casos especiales, por ejemplo, cuando la persona demuestra que tiene una enfermedad grave. Casos puntuales y específicos.

“Si usted devuelve el ROP sin hacer los estudios actuariales que corresponden, al desfinanciar el ROP, lo que va a hacer es castigar a la gente que está cotizando, los que vienen detrás. No es justo.

“Me parece que hace falta información, hacen falta estudios actuariales para saber qué tanto podemos ampliar la devolución de ese ROP”.

— ¿Hay algún otro escenario en el cual estaría de acuerdo en entregar el ROP? Por ejemplo, se ha hablado de endeudamiento.

— A mí me parece que debería enfocarse solo en casos muy puntuales de enfermedades graves. Sin embargo, todavía nos hace falta mucha información, sobre todo actuarial, para tener una posición definitiva al respecto.

“No veo un riesgo de quiebra en el BCR, me parece que es una entidad muy estable, pero me parece que venderlo es una oportunidad” — Antonio Barzuna, diputado electo PPSO

El internacionalista (derecha) acompañado por Marta Eugenia Esquivel, Nogui Acosta, Osvaldo Artavia, Gonzalo Ramírez, Nayuribe Guadamuz, Royner Mora y otros de sus próximos compañeros de fracción. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— ¿Está de acuerdo con la venta de activos estatales? Por ejemplo, BCR, Bicsa, Fanal, acciones del INS...

— Yo estoy de acuerdo con la venta de activos del Estado, estoy de acuerdo con la venta del BCR, estoy de acuerdo con el plan de gobierno de doña Laura que propone vender el BCR para fortalecer el IVM de la Caja. Estoy de acuerdo con eso.

“Me parece que la función que hace el Banco Nacional en todo el país es suficiente para darle servicios financieros a todos los costarricenses, por más alejada que esté la zona. El BN lo hace muy bien y me parece que tenemos una duplicidad”.

— ¿El BCR debería venderse porque es una oportunidad, o porque hay un riesgo de quiebra, como lo señaló doña Laura Fernández?

— No veo un riesgo de quiebra en el BCR, me parece que es una entidad financiera muy estable, muy fuerte, pero me parece que es una oportunidad para fortalecer el IVM de la Caja.

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Contrario a la presidenta electa Laura Fernández, Antonio Barzuna considera que no existe un riesgo de quiebra en el BCR. (JOHN DURAN/John Durán)

— Con su experiencia en el área de seguros, ¿Está de acuerdo con la venta de capital accionario del INS?

— Yo estaría de acuerdo, pero con la salvedad de que fuera, por ejemplo, para las operadoras de pensiones: la operadoras tienen que invertir su dinero para tener retornos y yo estaría de acuerdo en una venta de acciones del INS a ellas, no la mayoría, sino un porcentaje minoritario. Al final de cuentas, los mismos costarricenses somos los dueños de las operadoras.

“También estoy de acuerdo con la venta de Bicsa, de Fanal y de otros activos del Estado”.

— Durante 16 años se ha discutido el proyecto para sancionar y destituir diputados que falten al deber de probidad. Esa discusión lleva mucho tiempo y no se ha aprobado una ley. ¿Votaría a favor de ese proyecto?

― Estoy a favor. Si hay incumplimientos por parte del diputado, debería existir una vía para poderse sancionar. De acuerdo en que se discuta un proyecto en esa línea.

— El futuro jefe de fracción del PPSO, don Nogui Acosta, defendió la propuesta de realizar allanamientos sin la orden de un juez si el Congreso aprueba la suspensión de garantías. ¿Usted está de acuerdo con eso?

― Eso se ha hablado mucho y la verdad me parece que tal vez no se ha explicado bien. Eso es para casos muy puntuales, en zonas muy específicas, donde ya está determinado por estudios policiales, para poder resolver un problema muy puntual en una zona específica.

“Yo estoy de acuerdo en que se puedan intervenir ciertas zonas problemáticas una vez que tengamos todos los estudios policiales que nos demuestren que ya está identificado cuáles son las personas, cuáles son los distritos o los barrios problemáticos. Yo estoy de acuerdo”.

— ¿Es realmente necesario prescindir de contar con la orden del juez?

― Para casos muy puntuales, en caso de que la Asamblea Legislativa permita hacer una intervención muy específica en una zona definida.

El pasado 8 de abril Barzuna recibió su credencial para asumir como diputado el 1.° de mayo. (JOHN DURAN/John Durán)

— El 1.º de mayo tienen que integrar el Directorio legislativo y luego las comisiones, ¿Le interesa alguno de esos puestos en particular?

― No estoy interesado en integrar el directorio, pero sí estoy interesado en participar en tres comisiones muy puntuales: Control del Ingreso y el Gasto Público, Asuntos Económicos y Nombramientos.

Nota del editor: Una semana después de esta entrevista la fracción de Pueblo Soberano definió qué comisiones integrará cada uno de sus diputados. Barzuna fue nombrado en los tres foros que mencionó en la conversación.

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— Su futuro compañero de bancada, don José Miguel Villalobos, dijo estar interesado en integrar la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. ¿Le parece correcto que él forme parte de esa comisión y esté involucrado en la aprobación de reformas que podrían tener incidencia en los casos en los que él está implicado como abogado defensor?

― Estoy de acuerdo, él está ejerciendo su derecho a su profesión, él es un abogado penalista y ha trabajado en esa área durante muchísimos años. Yo no le veo ningún problema a que participe en esa comisión.

— Ya anunciaron que doña Yara Jiménez será electa presidenta del Congreso. ¿Han conversado sobre las personas que ocuparán los otros cargos?

― No, no hemos conversado al respecto, solo el puesto de doña Yara y la jefatura de fracción de don Nogui Acosta.

Barzuna, junto a toda la futura fracción de Pueblo Soberano y la presidenta electa Laura Fernández, se reunieron con el presidente Rodrigo Chaves en febrero. (Casa Presidencia/Casa Presidencial)

— ¿Cómo define su postura ideológica?

― Yo entro en la campaña con una unión de partidos que querían apoyar el proyecto rodriguista. Yo estaba inscribiendo un partido político que se llama Creemos, que fue invitado a la mesa de la coalición rodriguista. Ahí es donde entro yo: nosotros somos liberales en lo económico y conservadores en lo social. Por eso es que empatamos muy bien con el movimiento rodriguista.

— ¿Sigue vinculado a Creemos?

— No. En el momento en el que yo propongo mi nombre en la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano y se me incluye en la papeleta de diputados por San José, en ese mismo momento yo renuncio a los procesos en los que estábamos con Creemos ante el TSE y paso a ser miembro activo del PPSO. Ahí me quedaré, porque estoy muy a gusto.

— Ya que usted se considera liberal y conservador, ¿qué relación tiene con el grupo de diputados evangélicos que forman parte de la fracción?

— Muy cercano, me llevo muy bien con todos los diputados electos. Durante la campaña me tocó conocerlos muy cerca, a todos y en especial a los de la papeleta por San José, que es donde estaba yo.

— ¿Cómo dio el paso de Creemos a Pueblo Soberano? ¿A quién conocía o quién lo introdujo?

— Como yo estaba liderando el grupo de afectados de Coopeservidores y venía proponiendo públicamente algunas reformas de ley, a mí me tocó explicarla en sesiones de trabajo con miembros del gobierno y del partido. Ahí los conocí. Lo que me vinculó inicialmente fue ese tema de Coopeservidores.

El diputado electo por el PPSO, Antonio Barzuna, celebró que la Asamblea Legislativa sea dirigida por una mujer. (JOHN DURAN/John Durán)

— En esta misma casa donde estamos, en Rohrmoser, fue donde, durante la campaña, doña Laura Fernández denunció que le habían puesto un supuesto micrófono en su oficina. Usted nos explicó entonces que la propiedad era de una sociedad en la que figura su esposa. ¿Qué considera usted que fue lo que pasó? ¿Quién colocó el dispositivo?

— No, no tengo la más mínima idea respecto del tema del micrófono. Me parece que doña Laura actuó y procedió bien al poner la denuncia en el en el OIJ, que era lo que correspondía, pero no tengo mayor detalle de ese tema puesto que durante el proceso de la campaña yo casi no vine a aquí.

— ¿Han tenido noticias sobre la investigación?

— No, me imagino que eso lleva su proceso. En caso de que haya que hacer algún tipo de visita, nosotros totalmente abiertos.

— Estamos en un barrio seguro, tradicional, conocido. ¿Le sorprendió conocer de la colocación de este micrófono?

— Sí me sorprendió porque me pareció un evento extraño, pero me parece que doña Laura procedió correctamente al poner la denuncia.

En octubre del 2025 Laura Fernández alegó ser víctima de espionaje, tras supuestamente encontrar un micrófono escondido en un tomacorrientes de su oficina privada. (La Nación/Lucía Astorga/Lucía Astorga)

— No es fácil coordinar una fracción de 31 personas, mantenerla cohesionada, más en un partido que no ha estado nunca en la Asamblea Legislativa y que, según dijo doña Pilar Cisneros, es un “partido taxi”. ¿Cómo se va a mantener cohesionada la fracción? ¿Hay un líder capaz de hacerlo?

— Todos somos rodriguistas. Considero que don Rodrigo (Chaves) tiene un liderazgo natural sobre toda la fracción y nos une hacer reformas al Estado costarricense para mejorar una serie de temas que hemos venido criticando. A nosotros nos une ese rodriguismo. Vamos a proceder como una fracción unida durante los cuatro años, no le veo inconveniente.

— En la fracción actual es evidente que doña Pilar Cisneros fue una líder muy marcada.

— Doña Pilar y don Rodrigo son referentes para toda la fracción y por supuesto doña Laura Fernández.

— ¿Usted cree que en esta fracción habrá un líder tan marcado como fue doña Pilar?

— Me parece que los liderazgos van a ir surgiendo, pero claro que hay personas con mucha experiencia como doña Marta Esquivel.

— ¿Más de un liderazgo entonces?

— A mí me parece que doña Marta es una persona de mucha experiencia, don Nogui Acosta, doña Yara me parece una persona sumamente capaz que nos va a liderar muy bien en la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez fue el presidente de la Asamblea Legislativa, tiene buena experiencia, es un buen líder... Creo que sí, que vamos a tener bastantes personas con perfiles muy buenos para poder liderar.

— Entonces, ¿ve más de un liderazgo no lo ve centrado en una sola persona?

— Todos somos rodriguistas, hay un líder natural que es don Rodrigo, todos sentimos una admiración hacia don Rodrigo. Me parece que eso ya es una base de arranque importante.

“Estoy en contra de más impuestos, hay otras vías. No más impuestos” — Antonio Barzuna, diputado electo PPSO

Barzuna ve a varias personas asumiendo liderazgos en la fracción del PPSO. (JOHN DURAN/John Durán)

— Usted se definía como liberal en lo económico y conservador en lo social, ¿considera que los otros 30 diputados de la fracción coinciden con usted en esta postura ideológica?

— Sí, sí, sí. Así lo he percibido durante todo este proceso y doña Laura lo ha enfatizado bastante. Somos liberales en lo económico, conservadores en lo social.

— Usted habla mucho de liderazgo natural de don Rodrigo Chaves, ¿Sabe cuál va a ser el cargo o rol que ocupe cuando deje el cargo?

— ¡Ojalá don Rodrigo continúe dentro del gobierno! ¡Ojalá!

— ¿Dónde lo ve usted?

— ¡Donde él quiera! Porque la verdad es que tiene un liderazgo natural que le va a seguir aportando muchísimo al país. Ojalá que continúe.

— ¿A usted le gustaría que él siga en un cargo público?

— Claro que sí. Ojalá don Rodrigo continúe.

El diputado electo por el PPSO Antonio Barzuna junto al presidente Rodrigo Chaves. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

— ¿Cuáles son sus líneas rojas, lo que usted nunca aceptaría o apoyaría?

— Yo vengo del sector privado, toda la vida he sido emprendedor, siempre he estado en el sector privado, nunca he ejercido un cargo público hasta ahora. Entonces, para mí, todo ese tema de facilitarle a los emprendedores y pequeños empresarios que puedan desarrollarse siempre va a ser una prioridad.

“Cualquier proyecto que entrabe el emprendimiento de los costarricenses, yo voy a estar en contra. Todas las trabas que yo pueda atacar, esa será una prioridad para mí. Estoy en contra de más impuestos, hay otras vías. No más impuestos”.

— Pueblo Soberano consideraba que debían tener 40 diputados para alcanzar la mayoría calificada, al final obtuvieron 31. ¿Cómo ve la capacidad para negociar y aprobar proyectos importantes?

— Hay muchísimos proyectos de ley que con 29 votos van a salir adelante. En aquellos en los que se ocupen 38, va a haber que ir a buscar patriotas en otros partidos para que nos apoyen.

— ¿Cómo ve ese ambiente de negociación?

— Siempre van a haber patriotas que van a estar de acuerdo con proyectos que le sirvan a este país y que sean en beneficio de los costarricenses.

— Entonces, no duda que se puedan conseguir esos votos.

— Si los proyectos ayudan a reformar para mejorar este país, no le veo problema en que tengan apoyo de otras fracciones.