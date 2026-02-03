12 diputados llegarán a la Asamblea Legislativa sin experiencia política

01/02/2026 San José, Centro, Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.

12 de los 57 diputados que asumirán funciones a partir del próximo 1.° de mayo, llegarán a la Asamblea Legislativa sin tener experiencia política.

De este grupo de legisladores, 11 pertenecen al partido oficialista Pueblo Soberano y uno a Liberación Nacional.

Entre los congresistas que no han tenido puestos en el Gobierno, el Poder Legislativo u otro cargo en política, se encuentran dos pastores evangélicos, dos contadores, tres abogados y tres docentes. Además un internacionalista y un ingeniero.

En la provincia de San José, Kattia Alejandra Mora Montoya y Antonio Barzuna, ambos de Pueblo Soberano, figuran en sus currículos como abogada y pastora evangélica e internacionalista respectivamente.

En Alajuela se encuentran Grethel Ávila y Kattia Ulate Alvarado, ambas docentes y administradoras educativas, Zaira Murillo Marín, ingeniera industrial y docente universitaria y Fernando Obaldía, empresario y contador privado.

Una Asamblea con 31 diputados oficialistas. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones?

Por Cartago figuran Cindy María Blanco González, abogada y notaria, Robert Barrantes Camacho, pastor y productor audiovisual conocido por publicar contenido en redes sociales.

En la lista de los oficialistas también aparecen María Isabel Camareno Camareno contadora de Puntarenas, Daniel Asdrúbal Siezar Cárdenas, abogado y Ronald Alberto Campos Villegas, quien, según su hoja de vida, tiene formación en economía política, filosofía e historia internacional. Estos dos últimos son de Guanacaste.

En tanto, el único liberacionista que se estrenará en la política, es Jesús Antonio Calderón Calderón, quien es abogado de profesión y fue electo como diputado por Puntarenas.