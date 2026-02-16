Política

Diputado electo de Pueblo Soberano aboga por elegir una mujer como presidenta de la Asamblea Legislativa

La solicitud fue realizada a través de su cuenta de X

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El diputado electo por el PPSO Antonio Barzuna pidió que la Asamblea Legislativa sea dirigida por una mujer.
El diputado electo por el PPSO Antonio Barzuna pidió que la Asamblea Legislativa sea dirigida por una mujer. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Antonio BarzunaAsamblea LegislativaMarta EsquivelPPSO
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.