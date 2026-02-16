Donante de campaña de Laura Fernández presidirá la comisión del traspaso de poderes: estos son los integrantes nombrados por Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves, presidente de la República, nombró la comisión para el traspaso de poderes de Laura Fernández.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, designó la comisión que coordinará el traspaso de poderes del próximo 8 de mayo, fecha en la que Laura Fernández asumirá la Presidencia por los próximos cuatro años.

El decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 13 de febrero. El documento fue firmado por Chaves y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco.

Los integrantes son los siguientes:

Juan Marcos Vargas Borges , como presidente de la comisión. Además, fue donante de la campaña de la presidenta electa.

, como presidente de la comisión. Además, fue Arnoldo André Tinoco , ministro y se desempeñará como presidente honorario de la comisión.

, ministro y se desempeñará como presidente honorario de la comisión. Ada Acuña Castro , diputada oficialista. Será coordinadora de la organización de la transmisión de mando presidencial.

, diputada oficialista. Será coordinadora de la organización de la transmisión de mando presidencial. Charlyn Sánchez García , como encargada de gestión institucional y permisos.

, como encargada de gestión institucional y permisos. José Andrés Hernández Monge , como apoyo en protocolo.

, como apoyo en protocolo. Denis Fernando Portuguez Cascante , director General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

, director General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Michel Chartier Fuscaldo , director de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto.

, director de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto. Carla Ivannia de los Ángeles Granados Brenes , como representante de la Asamblea Legislativa

, como representante de la Asamblea Legislativa Luis Alberto Vásquez Castro, como representante de la Asamblea Legislativa.

La comisión estará adscrita a la cartera que dirige Tinoco.

Donante presidirá comisión

Juan Marcos Vargas Borges fue uno de los contribuyentes de la campaña del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Según los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), realizó tres aportes a esa agrupación. El 26 de junio del 2025 entregó ¢5 millones.

El 12 de setiembre, entregó ¢4 millones adicionales. Finalmente, el 12 de noviembre aportó casi ¢5 millones. Según el TSE, el total girado asciende a los ₡14 millones.

Además, compró bonos de deuda política del PPSO valorados en ¢12 millones, con un descuento de ¢1.160.000.

Según el decreto, Rodrigo Chaves declaró desde el pasado 2 de febrero como de “interés público” todos los actos y ceremonias relativas al traspaso de poderes, en el que el mandatario entregará el cargo a su ficha para la continuidad y actual ministra de la Presidencia, Laura Fernández.