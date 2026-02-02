Política

Conozca a los diputados por San José para el periodo 2026-2030 y su experiencia política

Esta es la única provincia que tiene cinco partidos representados

Por Fernanda Matarrita Chaves

Estos son los 18 diputados de San José que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.








