Conozca a los diputados por San José para el periodo 2026-2030 y su experiencia política

Estos son los 18 diputados de San José que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.

Nogui Acosta. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Nogui Acosta Jaén (Pueblo Soberano)

Edad: 58 años

Profesión: Economista

Experiencia política: Asesor legislativo en dos periodos (1994-2002 y 2014-2018). Viceministro de Hacienda (2018-2019). Ministro de Hacienda (2022-2025).

Kattia Alejandra Mora Montoya (Pueblo Soberano)

Edad: 50 años

Profesión: Abogada y pastora evangélica

Experiencia política: Sin experiencia política.

Stephan Brunner Neibig (Pueblo Soberano)

Edad: 64 años

Profesión: Economista

Experiencia política: Asesor económico del Ministro y Viceministro de Economía, Industria y Comercio. Vicepresidente de la República (2022-2025).}

Mayuli del Carmen Ortega Guzmán (Pueblo Soberano)

Edad: 61 años

Profesión: Técnica en comercio internacional

Experiencia política: Fundadora y presidenta del Comité Ejecutivo del PPSO. Presidenta del comité municipal del Partido Verde Ecologista de México (2013–2019). Enlace Territorial y Asistente Presidencial en Casa Presidencial.

Gonzalo Alberto Ramírez Zamora (Pueblo Soberano)

Edad: 51 años

Profesión: Abogado y notario

Experiencia política: Diputado por el Partido Renovación Costarricense (2014-2018).

Anna Katharina Muller Castro (Pueblo Soberano)

Edad: 69 años

Profesión: Educadora

Experiencia política: Ministra de Educación (2022-2025). Asesora del ministro de Planificación y Política Económica y asesora de la Autoridad Presidencial para la Reforma del Sector Público.

Antonio Barzuna Thompson (Pueblo Soberano)

Edad: 48 años

Profesión: Internacionalista

Experiencia política: Sin experiencia política.

Sadie Esmeralda Britton González (Pueblo Soberano)

Edad: 62 años

Profesión: Experta en Tecnologías de la Información

Experiencia política: Presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (2018-2025) y ministra de la Mujer (2002-2004).

Álvaro Ramírez. (Jose Cordero/José Cordero)

Álvaro Ramírez Bogantes (Liberación Nacional)

Edad: 54 años

Profesión: Economista

Experiencia política: Fue candidato a la primera vicepresidencia de la República en la campaña de José María Figueres en el 2022.

Iztarú Alfaro Guerrero (Liberación Nacional)

Edad: 35 años

Profesión: Comunicadora y cineasta

Experiencia política: Regidora en la Municipalidad de San José.

Rafael Ángel Vargas Brenes (Liberación Nacional)

Edad: 65 años

Profesión: Líder político, comunal y deportivo

Experiencia política: Fue regidor de la Municipalidad de Goicoechea en dos periodos (1982-1986 y 2024-2028). Entre el 2021 y el 2023 integró la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), fue ejecutivo Municipal de Goicoechea (1987-1990 y 1994-1998), alcalde de la Municipalidad de Goicoechea (1998-2002 y 2020-2023).

Andrea Patricia Valverde Palavicini (Liberación Nacional)

Edad: 47 años

Profesión: Administradora de empresas

Experiencia política: Entre el 2010 y el 2012 trabajó en la Municipalidad de Desamparados como asistente de la Alcaldía.

Marco Francisco Badilla Chavarría (Liberación Nacional)

Edad: 63 años

Profesión: Abogado y notario

Experiencia política: Fue director general de Migración y Extranjería del 2002 al 2005.

José María Villalta. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Jose María Villalta Florez Estrada (Frente Amplio)

Edad: 48 años

Profesión: Abogado

Experiencia política: Diputado de la República del 2010 al 2014 y del 2018 al 2022. Fue candidato presidencial en el 2014 y el 2022. Además, fue asesor legislativo

Vianey Briyith Mora Vega (Frente Amplio)

Edad: 35 años

Profesión: Socióloga y profesora de Estudios Sociales y Cívica

Experiencia política: Es asesora legislativa y fue candidata a la alcaldía de Desamparados por el Frente Amplio.

Antonio Trejos Mazariegos (Frente Amplio)

Edad: 34 años

Profesión: Abogado y activista

Experiencia política: Es asesor de la bancada municipal del Frente Amplio en San José. Fue jefe de despacho de diputaciones del FA desde 2012 y fue asesor de Patricia Mora, cuando fue presidenta del Inamu.

Claudia Dobles. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Claudia Dobles (Coalición Acción Ciudadana)

Edad: 45 años

Profesión: Arquitecta

Experiencia política: Primera Dama de la República de Costa Rica y coordinadora del Plan Nacional de Descarbonización (2018-2022)

Abril Gordienko. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

Abril Gordienko (Unidad Social Cristiana)

Edad: 58 años

Profesión: Abogada y notaria

Experiencia política: Miembro del Comité Político del PUSC (2002-2004). Candidata a la Vicepresidencia por el Movimiento Libertario en 2014.