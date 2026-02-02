Conozca a los diputados por San José para el periodo 2026-2030 y su experiencia política

Estos son los 18 diputados de San José que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.
Nogui Acosta Jaén (Pueblo Soberano)
Edad: 58 años
Profesión: Economista
Experiencia política: Asesor legislativo en dos periodos (1994-2002 y 2014-2018). Viceministro de Hacienda (2018-2019). Ministro de Hacienda (2022-2025).
Kattia Alejandra Mora Montoya (Pueblo Soberano)
Edad: 50 años
Profesión: Abogada y pastora evangélica
Experiencia política: Sin experiencia política.
Stephan Brunner Neibig (Pueblo Soberano)
Edad: 64 años
Profesión: Economista
Experiencia política: Asesor económico del Ministro y Viceministro de Economía, Industria y Comercio. Vicepresidente de la República (2022-2025).}
Mayuli del Carmen Ortega Guzmán (Pueblo Soberano)
Edad: 61 años
Profesión: Técnica en comercio internacional
Experiencia política: Fundadora y presidenta del Comité Ejecutivo del PPSO. Presidenta del comité municipal del Partido Verde Ecologista de México (2013–2019). Enlace Territorial y Asistente Presidencial en Casa Presidencial.
Gonzalo Alberto Ramírez Zamora (Pueblo Soberano)
Edad: 51 años
Profesión: Abogado y notario
Experiencia política: Diputado por el Partido Renovación Costarricense (2014-2018).
Anna Katharina Muller Castro (Pueblo Soberano)
Edad: 69 años
Profesión: Educadora
Experiencia política: Ministra de Educación (2022-2025). Asesora del ministro de Planificación y Política Económica y asesora de la Autoridad Presidencial para la Reforma del Sector Público.
Antonio Barzuna Thompson (Pueblo Soberano)
Edad: 48 años
Profesión: Internacionalista
Experiencia política: Sin experiencia política.
Sadie Esmeralda Britton González (Pueblo Soberano)
Edad: 62 años
Profesión: Experta en Tecnologías de la Información
Experiencia política: Presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (2018-2025) y ministra de la Mujer (2002-2004).
Álvaro Ramírez Bogantes (Liberación Nacional)
Edad: 54 años
Profesión: Economista
Experiencia política: Fue candidato a la primera vicepresidencia de la República en la campaña de José María Figueres en el 2022.
Iztarú Alfaro Guerrero (Liberación Nacional)
Edad: 35 años
Profesión: Comunicadora y cineasta
Experiencia política: Regidora en la Municipalidad de San José.
Rafael Ángel Vargas Brenes (Liberación Nacional)
Edad: 65 años
Profesión: Líder político, comunal y deportivo
Experiencia política: Fue regidor de la Municipalidad de Goicoechea en dos periodos (1982-1986 y 2024-2028). Entre el 2021 y el 2023 integró la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), fue ejecutivo Municipal de Goicoechea (1987-1990 y 1994-1998), alcalde de la Municipalidad de Goicoechea (1998-2002 y 2020-2023).
Andrea Patricia Valverde Palavicini (Liberación Nacional)
Edad: 47 años
Profesión: Administradora de empresas
Experiencia política: Entre el 2010 y el 2012 trabajó en la Municipalidad de Desamparados como asistente de la Alcaldía.
Marco Francisco Badilla Chavarría (Liberación Nacional)
Edad: 63 años
Profesión: Abogado y notario
Experiencia política: Fue director general de Migración y Extranjería del 2002 al 2005.
Jose María Villalta Florez Estrada (Frente Amplio)
Edad: 48 años
Profesión: Abogado
Experiencia política: Diputado de la República del 2010 al 2014 y del 2018 al 2022. Fue candidato presidencial en el 2014 y el 2022. Además, fue asesor legislativo
Vianey Briyith Mora Vega (Frente Amplio)
Edad: 35 años
Profesión: Socióloga y profesora de Estudios Sociales y Cívica
Experiencia política: Es asesora legislativa y fue candidata a la alcaldía de Desamparados por el Frente Amplio.
Antonio Trejos Mazariegos (Frente Amplio)
Edad: 34 años
Profesión: Abogado y activista
Experiencia política: Es asesor de la bancada municipal del Frente Amplio en San José. Fue jefe de despacho de diputaciones del FA desde 2012 y fue asesor de Patricia Mora, cuando fue presidenta del Inamu.
Claudia Dobles (Coalición Acción Ciudadana)
Edad: 45 años
Profesión: Arquitecta
Experiencia política: Primera Dama de la República de Costa Rica y coordinadora del Plan Nacional de Descarbonización (2018-2022)
Abril Gordienko (Unidad Social Cristiana)
Edad: 58 años
Profesión: Abogada y notaria
Experiencia política: Miembro del Comité Político del PUSC (2002-2004). Candidata a la Vicepresidencia por el Movimiento Libertario en 2014.