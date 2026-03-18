Política

Nogui Acosta plantea allanamientos de ciudadanos sin orden judicial

‘¿Cuál fue el daño?’, se pregunta el diputado electo en un caso en que se allane una casa sin orden judicial y no se encuentre nada

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Asamblea Legislativa, comparecencia a la comisión de ingreso y gasto públicos, Nogui Acosta Jaén Ministro de Hacienda
Nogui Acosta, diputado electo oficialista, se refirió a eventuales allanamientos sin orden judicial. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nogui Acostaallanamientosgarantías y libertadespropiedad privada
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.