Nogui Acosta plantea allanamientos de ciudadanos sin orden judicial

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El futuro jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, afirmó que, en caso de que el Congreso apruebe la suspensión de garantías, se eliminaría la exigencia de orden judicial para allanar recintos de ciudadanos. El diputado electo no considera que se produzca un daño a las personas si no se encuentran pruebas de delitos en los allanamientos.

Durante una entrevista en el programa Interferencia, de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica (UCR), el exministro de Hacienda defendió ese tipo de acciones con un ejemplo, que según dijo, ocurrió recientemente.

“Hace algunos días, una jueza no permitió que el OIJ entrara en un edificio de una empresa de seguridad, aunque había indicios de que había droga ahí. 72 horas después, otro juez firmó y permitió; encontraron 400 kilos de droga. La pregunta es: ¿cómo podés actuar en un régimen que no necesariamente está respondiendo a la dinámica que tenemos hoy?“, dijo.

La periodista Hulda Miranda le consultó cuál es su valoración sobre los casos en que se allane sin orden judicial y no se encuentre nada.

“Perdón, ¿cuál fue el daño? Si entran a una casa y no había droga, ¿cuál fue el daño?“, respondió Acosta.

La comunicadora le respondió que habría una violación a la propiedad privada. El diputado electo le reiteró: “¿Cuál fue el daño? ¿La persona tuvo alguna repercusión? No lo estás valorando, solo estás viendo algo en tu tema personal".

En el cruce, Miranda le preguntó si le gustaría que entren a su casa sin orden de juez y después le digan: “Es que creímos (que había droga), pero disculpe usted no tuvo ningún daño. Entramos, le botamos el portón, le levantamos a la familia”.

El exministro adujo que “si hay algún daño tienen que pagarlo”. La periodista le agregó que no solo hay daños materiales. Acosta finaliza diciendo: “Yo estoy de acuerdo, pero entonces los tribunales también van a tener que depender por eso, ¿o no?“, dijo.

La propuesta de levantar garantías y libertades individuales fue una propuesta de campaña del oficialismo, incluida la presidenta electa, Laura Fernández.

Entre los derechos y garantías individuales, están:

La libertad de culto

La libertad de tránsito

La libertad de reunión

La libertad de expresión

El derecho a la intimidad

El secreto de las comunicaciones

La inviolabilidad del domicilio

El derecho a no ser perseguido por manifestación de opiniones

El derecho a no ser detenido sin indicio comprobado

El libre acceso a la información pública

Para decretar una medida de ese tipo, se requiere la aprobación de, al menos, 38 votos afirmativos. El PPSO obtuvo 31 legisladores, por lo que siete diputados opositores tendrían que sumarse.

La oposición ha reiterado que ese tema es una línea roja y que no están de acuerdo en levantar garantías.