Mónica Taylor, presidenta de la CCSS, sobre las listas de espera: ‘Es imposible reducirlas’

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, habló de las listas de espera luego de la actividad en la que Laura Fernández dio a conocer su gabinete durante la administración 2026-20230.

Mónica Taylor Hernández, quien continuará como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante el gobierno de Laura Fernández Delgado, afirmó que es imposible reducir las listas de espera que tanto aquejan a Costa Rica.

La abogada reconoció que aunque se trabajan estrategias para reducir las listas de espera, ella prefiera hablar de manejar las listas de espera y no de reducirlas.

“Porque es imposible reducirlas. Por más que usted atienda ese personal, todos los días nos llegan pacientes en el servicio de emergencias con traumas, complejidades, con situaciones muy riesgosas que, de alguna manera, el que está en consulta externa deja de ser atendido porque yo necesito reforzar ese personal del área de emergencias, hay que hablar de administración de listas de espera. Sí o sí con estrategias que me reduzcan los números importantes”, afirmó Taylor en declaraciones a la prensa.

Actualmente, hay usuarios de la CCSS que tienen que esperar entre dos y nueve años, por citar un ejemplo, para poder ser atendido o intervenido por un especialista.

Datos de la CCSS, a abril del 2026, indican que hay 204.622 personas en lista de espera quirúrgica, mientras que 362.356 esperan por atención en especialidades de consulta externa.

Cinco años de rezago en atención

La presidenta ejecutiva comentó que, cuando asumió el cargo hace poco más de un año, se atendían las listas de espera del 2017, este 5 de abril afirmó que en el 2026 están atendiendo a las personas que esperan desde el 2021, es decir, hay cinco años de atraso.

“Hoy día estamos en el 2021 en todos los centros de salud con emergencias en Ortopedia, Cardiología, Urología y Medicina general, es lo que hemos hecho. Los nodos (centros de salud que trabajan entre sí para optimizar la atención médica) están funcionando muy bien con el tema de pago por resultados; entonces, en jornadas de fines de semana o extraordinarias se arma un grupo de cirujanos del Hospital San Juan de Dios que no tienen quirófano para operar, pero en Puntarenas sí, entonces va todo el equipo, trasladamos los pacientes”, explicó.

Taylor reconoció que la situación de las listas de espera es crítica en todo el país, especialmente en Ortopedia, pues Costa Rica cuenta solamente con tres especialistas en columna.

Es por ello que reconoce que uno de los desafíos de su nuevo ejercicio presidiendo la Caja es cerrar la brecha de especialistas para mejorar la atención.

Actualmente, dijo, la CCSS está fortaleciendo los servicios de emergencia para descongestionar los hospitales. Cintó que ahora hay servicios de emergencia abiertos en Cartago y el Guarco, lo que permite que el hospital Max Peralta, en la misma provincia, se descongestione hasta un 33%. Este modelo se ha replicado en San José y Desamparados y a partir de agosto, en Liberia. Aún así, miles de personas continúan aguardando por atención especializada.

Taylor añadió que aplican diferentes estrategias para, en el corto plazo, poder solventar casos como los de las personas que tienen hasta 45 días hospitalizadas.