El País

Mónica Taylor, presidenta de la CCSS, sobre las listas de espera: ‘Es imposible reducirlas’

Este 5 de mayo se conoció que la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social continuará en el cargo durante el mandato de Laura Fernández

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Por Fernanda Matarrita Chaves
05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, habló de las listas de espera luego de la actividad en la que Laura Fernández dio a conocer su gabinete durante la administración 2026-20230. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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