Política

Estos son los tres decretos firmados por Laura Fernández en su primer día como presidenta

La nueva presidenta de la República firmó tres decretos este viernes durante el Traspaso de Poderes

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Por Roger Bolaños Vargas
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La presidente Laura Fernández firmó sus primeros decretos. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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