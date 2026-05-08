Estos son los tres decretos firmados por Laura Fernández en su primer día como presidenta

La presidenta Laura Fernández Delgado firmó este viernes sus tres primeros decretos ejecutivos, entre los que se encuentra una medida para fijar en 360 días el año carcelario.

Tras recibir la banda presidencial, la mandataria firmó el documento que decreta un nuevo reglamento para el cálculo de las penas de cárcel y los beneficios penitenciarios.

“Con esto no va a quedar duda de que el año carcelario es de 360 días, ya no más alcahueterías de que la cárcel es de ocho meses al año. Con este nuevo reglamento, los jueces no tendrán espacio para interpretar en menos días el año de condena para los que nos quitan la paz y nos roban la seguridad", argumentó la presidenta.

Fernández afirmó que esto es parte de su plan para hacerle frente a la ola de criminalidad que afecta al país mediante la “mano dura” contra los delincuentes.

“Se los advertí, no queremos en Costa Rica al crimen organizado, al narcotráfico, por eso a partir de este momento el año carcelario será de 360 días naturales”, agregó.

Decreto sobre el año carcelario

Convocatoria al Congreso

La presidenta Fernández también firmó el decreto de convocatoria a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

La convocatoria incluye los proyectos de ley para la construcción de la Marina de Limón, Ciudad Gobierno, y cómo resolver la explotación minera a cielo abierto en Crucitas.

“Todos los proyectos de ley que por mezquindad política no fueron aprobados en los últimos 4 años, a partir de hoy son convocados a la Asamblea Legislativa”, declaró Fernández.

Asimismo, la mandataria firmó un decreto para el nombramiento del nuevo gabinete, incluyendo a Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y de Hacienda, y la designación del exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Andrés Robles, como ministro sin cartera de Costas, Mares y Pesca.

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