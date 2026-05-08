Laura Fernández asume la Presidencia de Costa Rica: minuto a minuto del traspaso de poderes 2026

Laura Fernández Delgado asumirá este viernes 8 de mayo como la presidenta número 50 en la historia de Costa Rica, para el periodo constitucional 2026-2030, durante la ceremonia de traspaso de poderes desde el INS-Estadio Nacional en La Sabana.

Esta será la segunda ocasión en que una mujer encabeza el Poder Ejecutivo, luego que Laura Chinchilla hiciera historia en 2010.

Fernández recibirá el poder en una ceremonia inédita en la historia reciente del país, pues Rodrigo Chaves Robles le entregará el mando presidencial y, poco después, asumirá dos cargos en el nuevo gobierno: ministro de la Presidencia, jefe de Gabinete y ministro de Hacienda.

Siga aquí el desarrollo de esta ceremonia desde La Sabana.

7:00 a.m. Así se ve el ambiente dentro y fuera del Estadio Copiado!

Operativo de seguridad a lo interno del Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Afueras Del Estadio Nacional

Desde primera hora de la mañana de este viernes se observa movimiento en las inmediaciones del Estadio Nacional, donde se llevará a cabo el Traspaso de Poderes. (Rafael Pacheco/La Nación)

Ambiente en las afueras del Estadio Nacional. (Rafael Pacheco/La Nación)

6:30 a. m. Se reporta tortuguismo en la autopista Florencio del Castillo y ruta 32 hacia La Sabana Copiado!

Una caravana de transportistas ganaderos provocan tránsito lento a lo largo de la autopista Florencio del Castillo, que comunica Cartago con San José, y sobre la ruta 32, como señal de protesta. Los productores se dirigen hacia La Sabana donde se llevará a cabo el traspaso de poderes.

6:20 a.m. Un traspaso de poderes que regresa al Estadio Nacional Copiado!

Después de varios cambios de administración, el escenario principal de la ceremonia de traspaso de poderes regresa al Estadio Nacional, donde se espera la presencia de unas 30.000 personas. Conozca aquí los lugares que han albergado los traspasos de poderes en Costa Rica desde 1949.

Medios de prensa acreditados se preparan para ingresar al Estadio Nacional. (Rafael Pacheco/La Nación)

Campamento para la atención de emergencias a un costado del Estadio Nacional. (Christian Montero /La Nación)

Presencia policial en todo el perímetro del Estadio Nacional, donde se llevará a cabo el Traspaso de Poderes. (Christian Montero/La Nación)

6:17 Cierres viales alrededor de La Sabana Copiado!

Un operativo de seguridad rodea el perímetro del estadio alrededor del Parque Metropolitano La Sabana, lo cual implica cierre de vías desde costado norte del estadio, con paso regulado para comitivas especiales y cambio de rutas de autobuses.

En cuanto al clima, el Instituto Metereológico Nacional indica que este viernes estará marcado por calor intenso, vientos moderados y lluvias aisladas.

Presencia policial en todo el perímetro del Estadio Nacional, donde se llevará a cabo el Traspaso de Poderes. (Christian Montero/La Nación)

Señal de transmisión en directo desde el Estadio Nacional Copiado!

A partir de las 8:30 de la mañana, y hasta las 4 de la tarde, podrá seguir aquí la transmisión en directo desde el Estadio Nacional:

6:00 a.m. Consulte la agenda del traspaso de poderes Copiado!

6:00 a. m. : comienzan los cierres viales y desvíos en La Sabana.

: comienzan los cierres viales y desvíos en La Sabana. 8:00 a. m. : apertura de puertas para el ingreso del público.

: apertura de puertas para el ingreso del público. 8:30 a. m. : presentación cultural en la plazoleta.

: presentación cultural en la plazoleta. 9:00 a. m. : inicio de acto cultural.

: inicio de acto cultural. 10:30 a. m. : finaliza el acto cultural.

: finaliza el acto cultural. 10:50 a. m. : comprobación de quórum y apertura de la sesión solemne.

: comprobación de quórum y apertura de la sesión solemne. 11:00 a. m.: inicia oficialmente la Sesión Solemne de Transmisión del Mando Presidencial, presidida por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas.

A partir de ese momento, comenzará el ingreso escalonado de autoridades nacionales y delegaciones internacionales.

11:35 a. m.: ingreso del presidente Rodrigo Chaves y la primera dama Signe Zeikate, acompañados por la vicepresidenta Mary Munive.

ingreso del presidente Rodrigo Chaves y la primera dama Signe Zeikate, acompañados por la vicepresidenta Mary Munive. 11:45 a. m. : ingreso de la presidenta electa Laura Fernández Delgado junto a los vicepresidentes electos y el gabinete entrante.

: ingreso de la presidenta electa Laura Fernández Delgado junto a los vicepresidentes electos y el gabinete entrante. 12:00 p. m. : entonación del Himno Nacional.

: entonación del Himno Nacional. 12:05 p. m. : juramentación constitucional de Laura Fernández como presidenta de la República.

: juramentación constitucional de Laura Fernández como presidenta de la República. 12:10 p. m. : juramentación de los vicepresidentes Francisco Gamboa Soto y Douglas Soto Campos.

: juramentación de los vicepresidentes Francisco Gamboa Soto y Douglas Soto Campos. 12:20 p. m.: discurso inaugural de Laura Fernández.

Tras el mensaje presidencial continuará la juramentación del gabinete y el primer Consejo de Gobierno. Más de la mitad de los ministros y presidentes ejecutivos que la acompañarán provienen del gobierno saliente de Rodrigo Chaves.

Tras el mensaje presidencial de Laura Fernández se llevará a cabo la juramentación del gabinete y el primer Consejo de Gobierno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)