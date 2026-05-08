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Laura Fernández asume la Presidencia de Costa Rica: minuto a minuto del traspaso de poderes 2026

Traspaso de poderes 2026-2030: Laura Fernández será la presidenta número 50 de Costa Rica. Siga aquí el desarrollo de la ceremonia desde el Estadio Nacional

Por Kattia Bermúdez
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Laura Fernández Delgado asumirá este viernes 8 de mayo como la presidenta número 50 en la historia de Costa Rica, para el periodo constitucional 2026-2030, durante la ceremonia de traspaso de poderes desde el INS-Estadio Nacional en La Sabana.








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Traspaso de poderesLaura FernándezRodrigo Chaves
Kattia Bermúdez

Kattia Bermúdez

Jefa de Redacción. Licenciada en Periodismo en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde también ejerció como docente. Tiene una Maestría en Marketing Digital de OBS Business School. En 1999 recibió el Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené a la cobertura en temas económicos. Miembro de Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte.

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