Economía

Areteo del ganado será obligatorio hasta octubre: Gobierno autoriza prórroga

Anuncio fue realizado este miércoles. Obligatoriedad del areteo al ganado bovino inició el 26 de abril

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Por Gustavo Ortega Campos
Vaca en un campo representando el impacto del decreto ejecutivo para rastrear ganado, considerado inoportuno e inconveniente por su efecto en pequeños productores.
El areteo obligatorio del ganado bovino será obligatorio en Costa Rica a partir de octubre, luego de una ampliación del plazo que inició el 26 de abril. (Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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