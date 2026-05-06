Areteo del ganado será obligatorio hasta octubre: Gobierno autoriza prórroga

El areteo obligatorio del ganado bovino será obligatorio en Costa Rica a partir de octubre, luego de una ampliación del plazo que inició el 26 de abril.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció una prórroga al areteo obligatorio para el ganado bovino de Costa Rica, cuyo plazo inició el pasado 26 de abril.

El nuevo plazo vence el 26 de octubre. Fernando Vargas, titular del MAG, dijo en conferencia de prensa en Casa Presidencial, que la prórroga permitirá la movilización del ganado en todo el territorio nacional, que era una de las restricciones establecidas.

La Nación informó en marzo pasado que Corporación Ganadera (Corfoga) había solicitado la prórroga, sin embargo el exjerarca del MAG, Víctor Carvajal, dijo en ese momento que el sector ganadero contaba con las condiciones necesarias para iniciar la implementación plena del sistema a partir de abril.

Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga señaló durante la conferencia este miércoles que se necesitaba el plazo para lograr el cumplimiento total del areteo obligatorio y agradeció a la presidenta electa Laura Fernández su apoyo a las gestiones.

Fernández aseguró que es la última prórroga que se aprueba. “Me parece un tiempo justo... es un plazo que negociamos ampliamente...”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves, refirió que la decisión de la prórroga se decidió anoche durante una reunión que sostuvo con Fernández, Vargas y otros jerarcas.

Chaves dijo que ya se ha realizado el areteo a un millón de cabezas de ganado de un total nacional estimado en 1,5 millones.

El Decreto Ejecutivo 44336-MAG-S-SP-MOPT, emitido en enero de 2024 y vigente desde julio de ese año, prohíbe, para todo animal no identificado oficialmente:

La movilización y transporte por vías públicas.

La comercialización, exhibición o exposición.

El sacrificio de ganado (exceptuando terneros de descarte con destino directo a matadero).

El Decreto Ejecutivo 44336-MAG-S-SP-MOPT, emitido en enero de 2024 y vigente desde julio de ese año, prohíbe, para todo animal no identificado oficialmente: