Economía

Ganaderos piden prórroga de nueve meses para areteo obligatorio del ganado en Costa Rica

La Corporación Ganadera (Corfoga) solicitó una prórroga de nueve meses para aplicar el sistema obligatorio de identificación bovina y advierte posibles impactos económicos en los productores.

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Por Gustavo Ortega Campos
Ganado de Turrialba
Con la fecha límite fijada para abril de 2026, Corfoga solicitó al Ministerio de Agricultura una prórroga para completar el proceso de identificación del hato bovino nacional. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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