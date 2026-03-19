Ganaderos piden prórroga de nueve meses para areteo obligatorio del ganado en Costa Rica

Con la fecha límite fijada para abril de 2026, Corfoga solicitó al Ministerio de Agricultura una prórroga para completar el proceso de identificación del hato bovino nacional.

La Corporación Ganadera (Corfoga) solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) una prórroga de nueve meses para la entrada en vigor del decreto ejecutivo que hace obligatoria la identificación y registro individual del ganado bovino, que incluye el areteo.

De no aprobarse la prórroga, la obligatoriedad, junto con sus prohibiciones y sanciones, comenzará a regir el próximo 26 de abril del 2026.

La junta directiva de Corfoga remitió al MAG este martes 17 de marzo el oficio No. CFG-0609-2026, donde advierte que la aplicación estricta de las medidas actuales podría generar un perjuicio económico significativo para los productores y toda la cadena productiva.

El sector argumenta que requiere más tiempo para completar la identificación de los hatos con la rigurosidad técnica y administrativa que el sistema exige.

Consultado por La Nación, el jerarca del MAG, Víctor Carvajal, dijo que el sector ganadero cuenta con las condiciones necesarias para iniciar la implementación plena del sistema a partir de abril.

“Otorgar una nueva prórroga representaría un retroceso significativo, la experiencia con la primera extensión de plazo evidenció que, ante la falta de un plazo firme, los productores tienden a postergar su registro. No podemos permitir que esa situación se repita”, apuntó Carvajal.

El ministro reconoció la importancia de facilitar la transición y aseguró que cuentan con medidas de acompañamiento para garantizar un proceso ordenado e inclusivo.

El Decreto Ejecutivo 44336-MAG-S-SP-MOPT, emitido en enero de 2024 y vigente desde julio de ese año, prohíbe, para todo animal no identificado oficialmente:

La movilización y transporte por vías públicas.

La comercialización, exhibición o exposición.

El sacrificio de ganado (exceptuando terneros de descarte con destino directo a matadero).

Freddy Arroyo, presidente de la Cámara de Ganaderos de San Carlos, dijo que una vez que entre en vigencia el sistema, el ganado no puede movilizarse si no está registrado y areteado, tampoco puede llevarse a subastas, ni a plantas industriales.

“Habrá que venderlo al trueque al vecino seguramente, estamos a muy corto plazo”, indicó Arroyo, a la vez que estimó que en la zona norte, de acuerdo a información reciente, queda pendiente cerca del 40% de ganado.

En agosto de 2024 se oficializó el sistema de rastreo y seguimiento obligatorio del ganado bovino nacional, con el que se pretende reducir el contrabando e incrementar las exportaciones.

Durante una visita del presidente Rodrigo Chaves a Los Chiles, Alajuela, en noviembre de 2024, los ganaderos reclamaron por el areteo obligatorio del ganado y solicitaron una reforma legal.

El Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino (Trazar Agro) es coordinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Por medio de esta plataforma, gestionada con la cooperación del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), se establece el registro de las fincas, los productores y el ganado mediante geolocalización, con ayuda de un arete electrónico que se colocará en una de las orejas de los animales.

El dispositivo electrónico, se coloca en una oreja y viene acompañado de un arete visual donde está impreso el número que identifica al animal, que son los últimos cuatro dígitos de la identificación individual, además del código del país.

El costo de cada dispositivo es de $1,75, confirmó La Nación con una empresa comercializadora. El costo es asumido por los productores en dependencia del tamaño del hato. Para los pequeños ganaderos las autoridades establecieron un programa de apoyo.

El hato bovino de Costa Rica se estima en 1,47 millones de cabezas, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), con datos actualizados a 2024.

Prórroga está para abril

Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga, explicó que en diciembre pasado, el MAG por medio de la Resolución MAG-SENASA-DM-RA-001-2025, extendió el plazo de aplicación del sistema hasta el 26 de abril de 2026, con el objetivo de brindar una nueva oportunidad a las personas productoras que aún no se han incorporado al sistema.

Sin embargo, hizo hincapié que el decreto ejecutivo indica en uno de sus artículos transitorios, que la entrada en vigencia puede prorrogarse hasta 18 meses.

El transitorio III del decreto indica que en un plazo no mayor de 18 meses posteriores a la entrada en vigencia del reglamento, deberá de aplicarse lo normado en todo su alcance.

“Por razones de conveniencia y oportunidad ese plazo podrá ampliarse por un periodo igual a fin de permitir que los diferentes actores de la producción ganadera bovina puedan identificar individualmente sus hatos o rebaños”, indica la normativa.

Obando dijo que la Corporación está solicitando un plazo no tan amplio, por lo que solicitan nueve meses más para poder incluir a más animales en el proceso de trazabilidad.

Corfoga es un ente público no estatal, que tiene como objetivo el fomento de la ganadería bovina de Costa Rica.