Política

Continuidad sin precedentes: Laura Fernández retiene a más de la mitad del gabinete de Rodrigo Chaves

Once ministros y once presidentes ejecutivos anunciados este martes por Laura Fernández pertenecen a la actual administración

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Por Yeryis Salas
Laura Fernández presentó su gabinete
La presidenta electa, Laura Fernández, anunció que el mandatario Rodrigo Chaves ocupará el doble cargo de ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda en su futuro gobierno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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