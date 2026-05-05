El País

Laura Fernández anunció el puesto que asumirá Pilar Cisneros durante su gobierno

Cisneros, una principales arquitectas del chavismo, permanecerá cercana a la nueva presidencia

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Por Natalia Vargas
Pilar Cisneros comisiones
La jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, en comisiones legislativas. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Pilar CisnerosLaura FernándezPresidencia
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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