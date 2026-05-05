Laura Fernández anunció el puesto que asumirá Pilar Cisneros durante su gobierno

La exdiputada oficialista, Pilar Cisneros Gallo, asumirá como asesora ad honorem de estrategia y comunicación durante la administración de la presidenta electa Laura Fernández Delgado, quien asumirá funciones a partir del 8 de mayo.

Así lo anunció Fernández este martes durante la presentación de los miembros de su gabinete, en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José.

Cisneros es recordada por su paso como periodista en Telenoticias, desde donde defendió, durante casi cuatro décadas, un periodismo incómodo con el poder.

Tras su paso por ese medio, incursionó repentinamente en la política y, desde 2022, cuando asumió la jefatura de la fracción oficialista en la Asamblea Legislativa, se consolidó como una de las principales arquitectas del chavismo y aliada clave del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

A finales del 2025 e inicios del 2026, también se le vio muy presente en la campaña política de Laura Fernández, en la que la ahora presidenta electa prometió la continuidad del gobierno chavista.

La permanencia de Cisneros en el gobierno no es novedosa. Ella misma afirmó recientemente, poco antes de dejar su curul, que pese a estar muy cansada, iba a guiar a la administración entrante en temas de comunicación.

El 2 de febrero de este año, durante una conferencia de prensa el día después de las elecciones presidenciales, Fernández afirmó que conversó con Cisneros, y ella misma le manifestó su disposición de acompañarla, aunque sin asumir un cargo oficial en el Poder Ejecutivo.

“Doña Pilar ya me manifestó que ella permanecerá a mi lado, que será mi compañera de lucha, mi compañera de trabajo, asesora por excelencia en comunicación y estrategia, como lo ha sido en esta campaña, pero que no desea ocupar ningún cargo público remunerado”, declaró la presidenta electa.